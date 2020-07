Covid-19 in India: कोरोना वायरस के मामले भारत में बढ़कर अब 9 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। गुरुवार 16 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में इस वक़्त कोरोना वायरस से इंफेक्टेड लोगों की कुल संख्या 9,36,181 हो गयी है। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में यह संख्या दस गुना तक बढ़ सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने एक बयान दिया है कि, मौजूदा ट्रेंड के आधार पर भारत में सितंबर 2020 तक कोविड-19 के मरीज़ों की संख्या बढ़कर 35 लाख (Covid-19 in India) के पार पहुंच जाएगी। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि जुलाई-अगस्त के महीनों में कम से कम कोरोना के 26 लाख नये मामले सामने आ सकते हैं। Also Read - ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोनावायरस वैक्सीन रेस में सबसे आगे, इंसानों पर पहला ट्रायल हुआ सफल

सितंबर 202 तक देश में होंगे कोविड-19 के 10 लाख नये मामले

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अनुसार 1 सितंबर तक देश में कोविड के (Covid-19 in India) एक्टिव केसेस की संख्या 10 लाख तक पहुंच जाएंगे। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भले ही अगले कुछ सप्ताह में स्थिति में थोड़ा सुधार हो। लेकिन, उसके बावजूद देश में कोविड-19 के मामले 20 लाख के पार चला जाएगा। देश में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 24 हजार 309 लोगों की मौत हो चुकी है। (deaths due to Covid-19 in India)

कैसी होगी 2021 में स्थिति (Covid-19 in India in 2021)

आईआईएससी के अनुसार, अगले कुछ समय में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। संस्था के अनुसार 1 नवंबर तक कोविड-19 से भारत में 1.2 करोड़ लोग इंफेक्टेड हो जाएंगे। तो वहीं 1 जनवरी 2021 तक देश में इस जानलेवा वायरस से मरनेवालों की संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है। इस स्टडी में हिस्सा ले रहे प्रोफेसर्स शशिकुमार जी और दीपक एस ने अपनी टीम के साथ मिलकर अलग-अलग राज्यों के लिए भी कुछ अनुमान लगाए हैं। आईआईएससी ने बताया है कि, अगर साल 2021 मे संक्रमण और आगे फैलता है और स्थितियां बिगड़ती हैं। तो, मार्च 2021 के अंत तक भारत में 6 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड इंफेक्शन हो सकता है। जिससे, 28 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु भी हो सकती है।

