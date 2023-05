Covid-19 Guidelines By Indian Railways: ट्रेन से यात्रा करते समय मास्क ना पहनने वालों पर लगेगा जुर्माना, भारतीय रेलवे ने की गाइडलाइंस की घोषणा

रेलवे ने मुसाफिरों के साथ-साथ रेलवे प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों के भी स्टेशन परिसर और ट्रेनों के अंदर प्रवेश से जुड़ी कई गाइडलाइंस लागू की हैं।

Covid-19 Guidelines By Indian Railways: कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर (Third wvae of coronavirus in India) की आशंका के बीच भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कोविड-19 से जुड़े अपने नियमों को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। रेलवे ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों (Corona cases in India) को देखते हुए उन गाइडलाइंस को लागू रखने की घोषणा की है जिनमें पिछले कुछ समय से छूट देने का विचार किया जा रहा था गौरतलब है कि, रेलवे ने मुसाफिरों के साथ-साथ रेलवे प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों के भी स्टेशन परिसर और ट्रेनों के अंदर प्रवेश से जुड़ी कई गाइडलाइंस लागू की हैं। अपने नए आदेश में रेलवे बोर्ड ने साथ ही कहा है कि, स्टेशन परिसर या यात्रा के दौरान ट्रेनों में अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क (mask) के पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। (Covid-19 guidelines by Indian Railways In Hindi)

क्या हैं रेलवे में यात्रा से जुड़े नियम

बता दें कि, देशभर में कोविड-19 केसेस में काफी दिनों से गिरावट देखी जा रही थी लेकिन, त्योहारों का मौसम शुरू होने के साथ ही कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने की आशंका भी बढ़ गयी है। ऐसे में रेलवे ने एहतियातन अपनी कोविड गाइडलाइंस (Covid-19 guideline) को कुछ और समय के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड की तरफ से बयान दिया गया है कि, "रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के भीतर प्रवेश करने वाले लोगों के लिए अगले 6 महीनों तक इन विशेष गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। ये सभी गाइडलाइंस 16 अप्रैल 2022 या अगले आदेश तक लागू रहेंगी।" (Covid-19 Guidelines By Indian Railways)

भारतीय रेलवे ने स्टेशन परिसर या ट्रेनों के अंदर मास्क ना पहनने पर 500 रुपये तक के जुर्माना लगाया जाएगा।

यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क (Covid Mask) पहनना अनिवार्य है।

