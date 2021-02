Covid-19 Death and Kidney Transplant: कोविड-19 संक्रमण के चलते मृत्युदर उन लोगों में 5 गुना तक अधिक है जिनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। यह दावा किया गया है हाल ही में सामने आयी एक स्टडी में जिसे 13 ट्रांसप्लांट सेंटर्स के सहयोग से पूरा किया गया। इस स्टडी के परिणामों के जर्नल ट्रांसप्लांटेशन (Transplantation) में प्रकाशित किया गया। इस स्टडी के दौरान 250 किडनी ट्रांसप्लांट करानेवाले लोगों की केस स्टडी की गयी। इसमें 226 जीवित और 24 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इन सारे लोगों को 23 मार्च 2020 से 15 सितंबर 2020 के बीच कोविड पॉजिटिव पाया गया था। इनमें से 29 लोगों की मृत्यु हो गयी थी। (Covid-19 Death and Kidney Transplant in Hindi) Also Read - Covid-19 Spread: दफ्तरों के लिए जारी किए गए नए दिशा-निर्देश, अब इन नियमों का करना होगा पालन

किडनी ट्रांसप्लांट करानेवालों में कोविड-19 से मृत्यु का रिस्क ज़्यादा (Covid-19 Death and Kidney Transplant):







इस स्टडी के दौरान देखा गया कि साधारण लोगों में कोविड-19 की वजह से मृत्युदर कम थी जबकि, किडनी ट्रांसप्लांट करानेवाले लोगों में यह तादाद ज़्यादा थी। इसकी एक वजह हो सकती है किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद होनेवाली बीमारियां या हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि कोविड-19 के लिए सहरूग्णता या सहरोग (comorbidities) साबित होती हैं। इसी तरह ऐसे मरीज़ों में इम्यूनिटी भी कम होने की वजह से मृत्यु का खतरा अधिक होता है। स्टडी के दौरान पाया गया कि,

इऩ 250 प्रतिभागियों में से 94 फीसदी लोगों को कोई ना कोई बीमारी थी

आर्टेरियल हायपरटेंशन के मरीजों की संख्या सबसे अधिक 84 फीसदी थी।

जबकि, डायबिटीज के मरीजों की संख्या 32 फीसदी थी।

एक्सपर्ट्स के अनुसार, विकसित देशों में आयोजित विभिन्न स्टडीज़ में कोविड की वजह से प्रभावित अंगों और उसके चलते मृत्यु दर 4 से 33 फीसदी के बीच बतायी गयी है। इस स्टडी में भी अक्यूट किडनी इंजरी एक बड़ी वजह रही है। हालांकि, ट्रांसप्लांट करानेवाले लोगों में मृत्यु की दर 11.6 फीसदी ही रही।

एहतियात बरतने की आवश्यकता

इसी तरह भारत में डायलिसिस सेंटर्स द्वारा सार्वजनिक किए गए डेटा में किडनी मरीज़ों में कोविड-19 से मृत्युदर 12 से 37 फीसदी के बीच पायी गयी। आंकड़ों के अनुसार, भारत सबसे अधिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट करनेवाले देशों की सूची में शामिल है। ऐसे में एक्सपर्ट्स इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ट्रांसप्लांट सेंटर्स और ट्रांसप्लांट करानेवाले व्यक्ति को भी प्रत्योरोपण के बाद सभी तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। ताकि, सर्जरी करानेवाले व्यक्ति को किसी प्रकार का इंफेक्शन या बीमारी ना हो और वह स्वस्थ रहे। (Covid-19 Death and Kidney Transplant)