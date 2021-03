Covid-19 Cases Update in Hindi: भारत में एक बार फिर से कोरोनावायरस के मामले (Coronavirus cases in India) बढ़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा मामले जिस राज्य में बढ़ रहे हैं, वह है महाराष्ट्र। साथ ही पंजाब में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में उछाल आया है। ऐसे में एक बार फिर से लोगों के मन में चिंता बढ़ रही है। देश में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी एक दिन में करीब 23 हजार कोविड-19 मामले (Covid-19 cases) दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में 22,885 नए मामले और 117 मौतें दर्ज हुईं। इसके बाद कुल मामलों की संख्या 1,13,08,846 और मौतों की संख्या 1,58,306 पर पहुंच गई है। पिछले 3 दिनों से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो कि इससे पहले 100 से कम दर्ज हो रहीं थीं। बीते 2 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो गुरुवार को देश में 22,854 मामले और 126 मौतें, वहीं बुधवार को 17,921 मामले और 133 मौतें दर्ज की गईं थीं। Also Read - कोविड वैक्सीन की 2 खुराकें लेने वाले 2 हेल्थ वर्कर्स पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जानें कहां हुआ ऐसा

देश में 1,97,237 हैं एक्टिव केसेज

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी 1,97,237 सक्रिय मामले हैं। वहीं इसी एक दिन में 15,157 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं, इसके साथ डिस्चार्ज हुए कुल मरीजों की संख्या 1,09,53,303 हो गई है। अब तक महाराष्ट्र और पंजाब में ही कोविड-19 मामलों (Maharashtra Covid-19 cases) की संख्या में बढ़ोतरी नजर आ रही थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति कई राज्यों में बन गई है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीते कुछ हफ्तों में तेजी से मामले बढ़े हैं। गुरुवार को दिल्ली में 409 मामले सामने आए थे, जबकि पिछले 2 महीनों से यहां एक दिन में इतने ज्यादा मामले दर्ज नहीं हुए थे। Also Read - Coronavirus News Update: भारत में एक बार फिर शुरू हुआ कोरोना का कहर, साल 2021 में तीसरी बार टूटा रिकॉर्ड, केस 20,000 के पार

केंद्र ने कहा बरतें सतर्कता

देश भर में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़ती (Covid-19 Cases Update in Hindi) केंद्र ने उन राज्यों से सतर्कता बरतने को कहा है, जहां अभी तक स्थिति काबू में है। नीति आयोग (स्वास्थ्य) के सदस्य वी.के. पॉल ने कहा, ‘महाराष्ट्र की स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि इस राज्य के कुछ हिस्सों में सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। हालांकि, चिंता की वजह केवल महाराष्ट्र नहीं है। दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में भी सतर्कता बरती जानी चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है।” Also Read - Coronavirus Vaccine: भारत की पहली सबसे बुजुर्ग महिला, जिन्होंने 103 वर्ष की उम्र में लगवाई कोरोना वैक्सीन

इस दौरान गुरुवार को 7,40,345 नमूनों का परीक्षण होने के बाद कुल परीक्षणों की संख्या 22,49,98,638 हो गई है। वहीं देश में अब तक सामूहिक टीकाकरण अभियान के तहत 2,61,64,920 कोरोना वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं।

स्रोत: (IANS Hindi)