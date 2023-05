Covid-19 Cases In Maharashtra: नवरात्र 2021 के दौरान महाराष्ट्र में बढ़ सकते हैं कोरोना संक्रमण के मामले, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि पर्व-त्योहारों का कारण मुंबई शहर में कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। इसके पीछे हाल ही में हुई केसेस में बढ़ोतरी भी है। (Corona In Maharashtra)

Covid-19 Cases In Maharashtra: महाराष्ट्र राज्य में कोरोना वायरस महामारी का असर इस वर्ष भी नवरात्र के उत्सव (Navratra 2021) पर दिखायी दिया। प्रशासन द्वारा राज्य में नवरात्री के दौरान आयोजित होने वाले गरबा (garba) और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गयी है। वहीं, कोरोना वायरस की तीसरी लहर (Third wave of coronavirus in Maharashtra) से जुड़ा एक बड़ा बयान भी सामने आया है। मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने कहा है कि पर्व-त्योहारों के कारण मुंबई शहर में कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। इसके पीछे हाल ही में हुई केसेस में बढ़ोतरी भी है। (Covid-19 Cases In Maharashtra In Hindi.)

महाराष्ट्र में बढ़ सकते हैं कोरोना केसेस

बीएमसी के अनुसार, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। विशेषकर त्योहारों के दौरान बाज़ारों में भीड़ बढ़ने और लोगों के एकसाथ आने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) का पालन नहीं हो पाता और इस वजह से संक्रमण के प्रसार का डर भी बढ़ता है। कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र में खत्म हुए गणेश उत्सव के बाद राज्य की राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के नये मामलों की संख्या में उछाल देखा गया था। वहीं, बीते दिन यानि बुधवार को मुंबई में कोरोना के 624 नये केस सामने आने की पुष्टि की गयी। बता दें कि, यह संख्या पिछले 84 दिनों में ये सबसे बड़ी है। इससे पहले जुलाई 2021 में दैनिक स्तर पर 600 से अधिक संक्रमितों की पहचान की गयी थी। 14 जुलाई को कुछ 619 नये मामले दर्ज किए गए थे। (Covid-19 Cases In Mumbai)

फिलहाल तीसरी लहर नहीं आ रही

मिली जानकारी के अनुसार, बीएमसी ने सोमवार को मुंबई हाई कोर्ट नें जानकारी दी कि शहर में टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है और अब टीकों की कोई कमी नहीं है। महानगर पालिका ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर फिलहाल नहीं आ रही है, हालांकि ये भी कहा कि मामलों में इज़ाफे से इनकार नहीं किया जा सकता है। बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकाणी (Suresh Kakani) ने द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, ‘फिलहाल शहर में स्थिति नियंत्रण में है। केस लोड को बहुत अच्छी तरह से संभालना संभव हो सका है और संक्रमितों को संभालने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। लेकिन, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शहर में कोरोना के नये मामले सामने आ सकते हैं यह स्थिति कठिन हो सकती है। (Risk of third wave of coronavirus in Mumbai)

