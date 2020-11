Covid-19 Cases in US Latest Update: संयुक्त राज्य अमेरिका (America) ने गुरुवार को एक दिन में 1.1 लाख से अधिक मामले दर्ज कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को कुल 1,17,988 नए मामले और 1,135 नई मौतें दर्ज हुईं। इस संख्या ने दैनिक मामलों की संख्या के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां दो दिन से लगातार 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 84,62,080 अब तक 1,25,562 लोगों की मौत

जून में ही विशेषज्ञों ने कर दी थी भविष्यवाणी

महीनों पहले विशेषज्ञों ने इस पूवार्नुमान की भविष्यवाणी की थी। जून में जब हर दिन करीब 40 हजार मामले सामने आ रहे थे, तभी अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज के निदेशक एंथोनी फौची ने कहा कि यदि देश ने कोरोनावायरस के प्रसार (Coronavirus Spread in US) को रोकने के लिए अधिक मेहनत नहीं की तो रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आएंगे।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, वर्तमान में देश के 1,700 से ज्यादा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कोविड मामलों की संख्या 2,52,000 से अधिक है। 50 से ज्यादा कैंपस तो ऐसे हैं जहां 1,000 मामले सामने आए, वहीं 400 कॉलेजों में कम से कम 100 मामले दर्ज हुए। इनमें से अधिकांश संक्रमण तब फैला जब छात्र सेमेस्टर के लिए वापस आए।

हालांकि, युवा वयस्कों में मृत्यु की आशंका कम होती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि युवा वयस्क उच्च जोखिम वाले लोगों में यह वायरस पहुंचा सकते हैं और खुद भी गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। पहले ही अमेरिकी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ रही है और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मौतों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

अमेरिका में 53,000 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती

कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के अनुसार, अभी अमेरिका में 53,000 से अधिक मरीज अस्पताल (Covid-19 Cases in US Latest Update in hindi) में भर्ती हैं। वहीं सीडीसी का नया पूवार्नुमान कहता है कि नवंबर के अंत तक देश में मौतों की संख्या 2,50,000 से 2,66,000 पहुंच जाएगी। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर तक यहां 96,78,000 मामले और 2,35,500 मौतें हो चुकी थीं।

