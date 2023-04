COVID 19: चीन के शंघाई में फिर से लगा कोरोना लॉकडाउन, एक्सपर्ट्स ने बताया भारत के लिए खतरा

Covid 19 in China: चीन समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में भी चौथी लहर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जानें इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं।

कोरोना ने पूरी दुनियाभर में कोहराम मचा रखा है और इसमें भारत की जनता को भी आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को झेलना पड़ा। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर (Third covid wave in India) भारत से पूरी तरह से जा चुकी है और उसके बाद कोरोना के दैनिक मामलों में निरंतर कमी देखी जा रही है। लेकिन दुनियाभर के कई देशों में अभी भी कोरोना शांत नहीं बैठा है, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया और चीन जैसे देशों में यह फिर से अपना रंग दिखा रहा है। चीन में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए शंघाई शहर में लॉकडाउन लगा दिया है और बड़े स्तर पर जांच की जा रही है। पड़ोसी देश में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में भी कोरोना की चौथी लहर (Fourth Corona wave in India) आने का खतरा बढ़ चुका है। दुनियाभर में कोरोना के फिर से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार भी सतर्क है और उसने स्वास्थ्य से संबंधित सभी विभागों को तैयार रहने के लिए कहा है।

कोरोना के बढ़ते मामलों में भारत को खतरा

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) एक्सपर्ट डॉ. आर आर गंगाखेड़कर ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में बताया कि वायरस जितना ज्यादा म्यूटेशन करता है खतरा उतना ही बढ़ता है। उन्होंने बताया कि चीन में कोविड का आउटब्रेक भारत को भी नुकसान पहुंचा सकता है और इसलिए वहां की कोरोना स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है। साथ ही चीन व अन्य देशों में फैल रहे कोरोने से भारत को होने वाले खतरे पर कई एक्सपर्ट्स अपनी राय दे चुके हैं और अधिकतर का यही मानना है कि भारत को भी सतर्क रहना चाहिए।

चीन में घरों से बाहर नहीं जा सकते लोग

बता दें कि चीन के बड़ी आबादी वाले शहर शंघाई में लॉकडाउन लग चुका है। सरकार ने लोगों को किसी काम से भी घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है और खाने-पीने व अन्य जरूरी समान को ऑनलाइन ऑर्डर करने का सुझाव दिया है। चीन के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीनी सरकार की जीरो कोविड नीति फेल होती दिख रही है।

भारत में नियंत्रित है कोरोना की स्थिति

बताते चलें कि भारत में फिलहाल कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रित दिख रही है। यदि दैनिक मामलों की बात करें तो वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 1233 नए मामले पाए गए और 33 लोगों की मौत हुई। वहीं देश में इस समय 14674 एक्टिव मरीज हैं और बीते चौबीस घंटे में 1876 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं।