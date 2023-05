मुंबई में कम हुई कोरोना की रफ्तार,ओमिक्रोन मामलों में भी दर्ज की गयी गिरावट

बुधवार को किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि मुंबई शहर में कोरोना वायरस के नये स्वरूप ‘ओमिक्रोन’ से जुड़े केसेस अब कम हो रहे हैं। (Corona Cases In Mumbai)

Corona Cases In Mumbai:महानगर मुंबई में कोरोना वायरस से जुड़ी एक राहतभरी खबर आयी है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस के नये वेरिएंट ओमिक्रोन से जुड़े मामलों में कमी आते दिखायी दे रही है। इस बात की पुष्टि की मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर (Kishori Pednekar, Mayor, Mumbai) ने। बुधवार को किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि मुंबई शहर में कोरोना वायरस के नये स्वरूप ‘ओमिक्रोन’ से जुड़े केसेस (Omicron Cases In Mumbai) अब कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा तेजी से फैल रहे ओमिक्रोन के मामलों में महानगर में काफी गिरावट दर्ज की गयी है। (Corona Cases In Mumbai In Hindi)

धीमी पड़ी ओमिक्रोन की रफ्तार

इस मौके पर मेयर ने शहर के नागरिकों से अपील की कि वे सभी संक्रमण के खिलाफ सुरक्षित रहें और वैक्सीनेशन कराएं। मुंबई महापौर कार्यालय की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो मैसेज में मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि फरवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक कोरोना संक्रमण के चलते जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है, उनमें से 94 फीसदी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड का एक भी टीका नहीं लगवाया था।

बता दें कि, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation) के आंकड़ों के मुताबिक,शहर में कोविड-19 और विशेषत: ‘ओमिक्रोन’ वेरिएंट से जुड़े केसेस में धीरे-धीरे कमी आ रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोग बेफिक्र हो जाएं। लोगों को एंटी कोविड-19 वैक्सीन्स लगवानी चाहिए।

मेयर ने की कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील

मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोगों से आग्रह किया कि,‘‘ सभी लोग कोविड-19 की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं।’ वहीं, वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड संक्रमण होने की बात पर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि, वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों में संक्रमण की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं होती लेकिन, इस तरह के संक्रमितों में कोविड संक्रमण के लक्षण हल्के और मामूली होंगे।

वहीं, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) ने भी बीते दिन बयान दिया था कि, शहर में पिछले कुछ दिनों में दैनिक स्तर पर रिपोर्ट किए जाने वाले कोरोना के केसेस में गिरावट दर्ज की गयी है। वहीं, कोविड पॉजिटिविटी रेट में भी कमी देखी गयी है। चहल ने लोगों से आग्रह किया कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क ज़रूर पहनें।

