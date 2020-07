Can Mosquito Bite Cause Coronavirus: क्या मच्छरों से कोरोनावायरस किसी को हो सकता (Can Mosquito Cause Coronavirus) है? क्या मच्छर कोविड-19 को इंसानों तक पहुंचा सकते हैं? ऐसे कई सवाल लोगों के दिमाग में इन दिनों घूम रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम में मच्छरों का प्रकोप और उनसे होने वाले रोगों का खतरा काफी बढ़ गया है। ऐसे में यह सवाल लोगों के मन में उठना जायज है कि क्या मच्छरों के जरिए कोरोना का प्रसार (corona spread through mosquitos) हो सकता है? तो इन सभी सवालों का जबाव (Can mosquitoes spread corona) शायद ना है। Also Read - उत्तर कोरिया भी बना रहा कोरोना वैक्सीन, शुरू किया क्लिनिकल ट्रायल

शोधकर्ताओं ने कहा, मच्छरों से नहीं हो सकता कोरोना

इस बारे में हाल ही में एक नया अध्ययन हुआ है, जिसमें शोधकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि कोविड-19 वायरस (Covid-19 virus) को मच्छरों द्वारा लोगों तक नहीं पहुंचाया (Can mosquitoes spread corona) जा सकता है। यह निष्कर्ष जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित सार्स-सीओवी-2 (SARS-Cov-2 in hindi) के मच्छरों द्वारा ट्रांसमीट किए जाने की क्षमता पर की गई पहली प्रायोगिक जांच से मिला है।

अमेरिका में कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता स्टीफन हिग्स ने कहा, "हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने निश्चित रूप से कहा है कि मच्छर वायरस को प्रसारित (Can mosquitoes spread corona) नहीं कर सकते, लेकिन इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए निर्णायक डाटा देने वाला हमारा अध्ययन पहला है।"

यह परीक्षण मच्छर की तीन व्यापक रूप से पाई जाने वाली प्रजातियों – एडीज एजिप्टी, एडीस अल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स क्विनकैफैसिअसस पर किया गया। ये तीनों प्रजातियां कोरोनावायरस की उत्पत्ति करने वाले देश चीन में मौजूद हैं। अध्ययन में पाया गया कि मच्छरों की तीनों प्रजातियां वायरस को दोहराने में असमर्थ है और इसलिए वे इसे मनुष्यों में प्रेषित नहीं कर सकतीं।

क्या मच्छरों के काटने से हो सकता है कोरोनावायरस?

