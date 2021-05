व्‍यस्‍कों के साथ ही बच्‍चे भी बड़ी संख्‍या में कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। अकेले उत्‍तराखंड में ही पिछले 10 दिन में 1 हजार से ज्‍यादा बच्‍चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि डॉक्‍टर कहते हैं कि बच्‍चों में कोरोना के लक्षण बहुत सामान्‍य होते हैं जिन्‍हें घर में ही कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा एकदम सही भी नहीं है। कई बच्‍चे ऐसे हैं जिन्‍हें कोरोना संक्रमित होने के कारण अस्‍पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इसलिए सरकार बच्‍चों के लिए भी वैक्‍सीन लॉन्‍च करने की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्‍सीन को बच्‍चों पर ट्रायल का अप्रूवल तो बहुत पहले ही मिल चुका है। अब मंगलवार को सरकार ने घोषणा कर दी है कि बच्‍चों पर कोरोना वैक्‍सीन Covaxin का ट्रायल (Covaxin Trail on children in hindi)अगले 10-12 दिनों में शुरू हो जाएगा। Also Read - Corona Vaccination: दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी, बंद हो सकता है युवाओं का वैक्सीनेशन

स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (DCGI) द्वारा 2-18 साल के बच्‍चों पर कोवैक्‍सीन का फेस 2 और 3 का क्लिनिकल ट्रायल करने का अप्रूवल मिल चुका है। डॉ पॉल ने आगे कहा कि इस ट्रायल को अगले 10-12 दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने मंगलवार को कहा कि 2-18 साल की उम्र के बच्चों पर कोरोनोवायरस के खिलाफ कोवैक्सिन की प्रभावकारिता का ट्रायल 10-12 दिनों में शुरू होगा।

We will examine the drug in COVID-19 National Task Force for adding it to the treatment protocol. Drugs Controller General of India (DCGI) has granted permission for emergency use: Dr. VK Paul, Member-Health, Niti Aayog on 'anti-COVID drug 2DG' developed by DRDO pic.twitter.com/h94cWIBFu1

— ANI (@ANI) May 18, 2021