Covaxin For Children: युवाओं और वृद्धों की तरह ही अब छोटे बच्‍चों को भी कोरोना वैक्‍सीन लगनी शुरू होगी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी (SEC) की ओर से वैक्‍सीन को 2 से 18 साल तक की उम्र के बच्‍चों के लिए मंजूरी दे दी गई है। हालांकि अभी तक वैक्‍सीन को DGCI की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने ट्वीट कर कहा है "अभी काम चल रहा है। मुझे लगता है कुछ कन्फ्यूजन सामने आ रही है। अभी DGCI की भी मंजूरी नहीं मिली है। विशेषज्ञ निर्णय लेंगे उसके बाद वैक्सीन आएगी। प्रक्रिया चल रही है और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं"

बता दें कि ट्रायल पूरा होने के बाद भारत बायोटेक ने अपनी रिपोर्ट को स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी को भेजा था जिसके बाद ही टीके को बच्‍चों के लिए मंजूरी मिली है। बताया जा रहा है कि बड़ों की तरह ही बच्‍चों को भी कोवैक्‍सीन की 2 डोज लगेंगी। भारत बायोटेक पहली ऐसी कंपनी है जिसने बच्‍चों पर वैक्‍सीन का ट्रायल शुरू किया था। DGCI की ओर से अप्रूवल मिलने के बाद केंद्र सरकार वैक्‍सीन को लेकर गाइडलाइंस जारी करेगी और टीकाकरण शुरू होगा।