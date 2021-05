भारत में युवाओं और बुजुर्गों के साथ ही बच्‍चे भी बड़ी संख्‍या में कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। कोरोना का खतरा इस हद तक बढ़ गया है कि शहर ही नहीं बल्कि गांव में रहने वाले लोग भी कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं। अभी तक बच्‍चों के लिए कोरोना का कोई इलाज उपलब्‍ध नहीं है। डॉक्‍टर बच्‍चों के कोरोना संक्रमित होने पर उन्‍हें होम आइसोशन में रहकर ही इलाज की सलाह देते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि बच्‍चों को भी जल्‍द कोरोना वैक्‍सीन लगेगी। दरअसल, कोवैक्‍सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक को कोवैक्‍सीन का बच्‍चों पर ट्रायल (Covaxin for Children in hindi) करने की अनुमति मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (DGCI) ने 2 से 18 साल तक के बच्‍चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल करने की अनुमति दे दी है। ऐसे में अब भारत बायोटेक 525 स्वास्थ वॉलंटियर्स पर अपनी वैक्‍सीन का ट्रायल करेगी। वैक्‍सीन के इन ट्रायल में पास होने के बाद कोवैक्‍सीन को बच्‍चों को भी लगाया जाएगा। Also Read - Covid Vaccine Second Dose: कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने में हो गयी है देर, तो क्या पहली डोज़ हो जाएगी बेअसर? जानें क्या है एक्सपर्ट्स की राय

ट्रायल मे दी जाएगी वैक्‍सीन की 2 डोज

इस ट्रायल में वॉलंटियर्स को वैक्‍सीन की 2 डोज दी जाएगी। दो डोज के बीच में 28 दिनों का अंतर होगा। ये ट्रायल फिलहाल 3 मेडिकल इंस्‍टीट्यूट में होगा। पहला एम्‍स दिल्‍ली (AIIMS Delhi), एम्‍स (AIIMS Patna) और मेडिट्रिना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नागपुर (Meditrina Institute of Medical Sciences, Nagpur) सरकारी बयान के अनुसार ड्रग्स कंट्रोलर ने बच्‍चों के लिए वैक्‍सीन की सिफारिश करने वाली एक्‍सपर्ट कमेटी के सुझाव को मान लिया है। दरअसल, मंगलवार को COVID-19 पर सब्‍जेक्‍ट एक्‍सपर्ट कमिटी (SEC) ने भारत बायोटेक के उस आवेदन पर चर्चा की जिसमें 2 साल की उम्र से 18 साल की उम्र के बच्चों में Covaxin की डोज की सुरक्षा, प्रतिक्रियाशीलता और इम्यूनोजेनेसिटी का मूल्यांकन करने के लिए फेज दो और तीन के संचालन की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।

बच्‍चों में कोरोना के लक्षण दिखने पर क्‍या करें

अभी तक बच्‍चों मे कोरोना के मामलों को देखते हुए डॉक्‍टर्स कहते हैं कि बच्‍चों में कोरोना के लक्षण (Corona Symptoms in Children in hindi) बहुत हल्‍के दिखते हैं जिनका इलाज घर पर किया जा सकता है। हालांकि बच्‍चों में कोरोना के लक्षण बदल रहे हैं। सिर और पेट में दर्द, रैशेज, खांसी, चक्‍कर आना, थकान, तेज बुखार, उल्‍टी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्‍लम जैसे लक्षण दिखते ही उन्‍हें आइसोलेट रख दें और उनके खानपान का खास ध्‍यान दें। लक्षण गंभीर दिखने पर डॉक्‍टर से सलाह लें। अपनी मर्जी से बच्‍चों को कोई भी दवा या सप्‍लीमेंट न दें।