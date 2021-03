Coronavirus Vaccine for Kids: कोरोना वायरस की वैक्सीन जहां वयस्कों पर असरदार है, वहीं बच्चों के लिए अभी तक किसी भी टीके को मंज़ूरी नहीं दी गयी है। इस बीच कोरोना वैक्सीन बनानेवाली कम्पनियों फाइज़र (Pfizer) और बायोएनटेक (BioNTech) ने घोषणा की है कि उनकी कोविड वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को एक साझा प्रेस रिलीज़ के माध्यम से दवा निर्माता कम्पनियों ने बयान दिया कि उनकी कोविड वैक्सीन 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को वायरस के खिलाफ 100 फीसदी सुरक्षा देती है। (Coronavirus Vaccine for Kids in hindi) Also Read - Corona Vaccine for 45 Years and Above Starts April 1: नोएडा में 1 अप्रैल से हर हफ्ते 40,000 लोगों को लगेगी कोरोना वैक्‍सीन

क्या बच्चों के लिए आ गयी है कोविड वैक्सीन?

दवा निर्माता कम्पनियों द्वारा किए जा रहे दावे का आधार एक स्टडी है जिसमें 2,260 टीनएजर्स को के प्लेसीबो-नियंत्रित परीक्षण में रखा गया। इस स्टडी के दौरान कोविड के असली टीका लगाए जाने के बाद किसी भी प्रतिभागी में कोविड-19 संक्रमण होने की स्थिति सामने नहीं आयी। जबकि, स्टडी में शामिल 18 किशोरों को प्लेसीबो या नकली वैक्सीन दी गयी, उनमें कोविड इंफेक्शन की पुष्टि की गयी। (Covid infection in Kids after taking Vaccine) Also Read - भारत में केवल 3.5 फीसदी लोगों को ही मिली है कोविड वैक्सीन, देश में टीके की बेहतर सप्लाई के लिए अब लिया गया यह फैसला

वैक्सीन लेनेवाले बच्चों को नहीं हुआ कोरोना संक्रमण

इस सर्वे के परिणामों का हवाला देते हुए फाइज़र और बायोएनटेक के प्रतिनिधियों ने कहा कि 12-15 आयु वर्ग के बच्चों में कोविड-19 वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) अच्छी तरह से सहन की गयी। वहीं, वैक्सीन लेने वाले बच्चों में वयस्कों की तरह साइड-इफेक्ट्स ( Covid-19 Vaccine Side Effects) दिखायी दिए। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि, हमारा लक्ष्य यह तय करना भी है कि बच्चों को लगाए जानेवाली वैक्सीन्स सेफ और असरदार हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, ऐसा करने से महामारी को समाप्त करने के लिहाज से बहुत अहम है ।(Coronavirus Vaccine for Children) Also Read - देश में कोरोना के कारण मचा हाहाकार, 24 घंटे में आए 42 हजार मामले, क्‍या फिर लगेगा लॉकडाउन?

फिलहाल इन दोनों ही दवा निर्माता कम्पनियों के पास अमेरिका में 16 वर्ष से आयुवाले बच्चों के लिए अपनी वैक्सीन्स उपलब्ध कराने का अधिकार है। वहीं, कुछ और भी कम्पनियों ने अपनी वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित होने का दावा किया है।