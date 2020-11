विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने खुद को क्वारंटाइन कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार वे किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए थे। जिसके बाद संक्रमण को आगे फैलने से रोकने के लिए उन्होंने एकांतवास में रहने की घोषणा की। Also Read - कोरोना से निपटने के लिए 'कोवैक्स' पहुंचाएगा हर व्यक्ति तक वैक्सीन, 184 देशों ने किया समझौता

अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी ट्रेडोस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने इस बारे में लिखा। अपने ट्वीट में WHO प्रमुख ने घोषणा की, कि वह “कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद” सेल्फ आइसोलेशन में हूं। सोमवार की सुबह ट्विटर पर ट्रेडोस ने लिखा , “मेरी पहचान कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए व्यक्ति के तौर पर की गयी है। मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझमें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में सेल्फ क्वारंटाइन में रहूंगा, जो डब्ल्यूएचओ प्रोटोकॉल के अनुरूप है और घर से काम करना जारी रखूंगा।” Also Read - कोरोना संक्रमण के इलाज में रेमडेसिवीर कितनी कारगर? महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स कर रही है जांच

ट्रेडोस ने कई ट्वीट्स किए और लिखा कि संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आने के बाद सुरक्षा उपाय अपनाना कितना आवश्यक है। ट्विटर पर एक अन्य ट्वीट में विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने कहा कि यह “अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सभी स्वास्थ्य मार्गदर्शन का अनुपालन करें। यह इस पर निर्भर करता है कि हम कोविड-19 ट्रांसमिशन चेन को कैसे तोड़ेंगे, वायरस को दबाएंगे, और स्वास्थ्य प्रणालियों की रक्षा करेंगे।”

It is critically important that we all comply with health guidance. This is how we will break chains of #COVID19 transmission, suppress the virus, and protect health systems.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020