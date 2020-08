Symptoms of Coronavirus in hindi: दुनिया भर में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों के मामले अब 2 करोड़ 32 लाख 60 हजार 775 हो गए हैं। भारत में कोरोना से अब तक कुल 33 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 60 हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है। हर किसी को अब कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, ताकि इससे खुद को सुरक्षित किया जा सके। कोरोनावायरस (Coronavirus) से संबंधित हर एक-दो सप्ताह के अंदर कोई ना कोई शोध और दावे किए जाते हैं। कई ऐसे लक्षणों के बारे में खुलासा किया जाता है, जो कोरोना के मरीजों में दिखते हैं। हाल ही में एक शोध में शोधकर्ताओं ने हिचकी (Hiccup) आने को लेकर एक दावा किया है। यह खुलासा काफी डराने और चौंकाने वाला हो सकता है। शोध में कहा गया है कि यदि आपको लगातार हिचकी (persistent Hiccups) आ रही है, तो यह कोरोना का संकेत (Coronavirus Symptoms in hindi) हो सकता है। Also Read - सिर्फ फेफड़े ही नहीं शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है कोरोना : एम्स विशेषज्ञों का दावा

क्या हिचकी आना कोरोना का लक्षण है?

कई लोगों को हिचकी आती है। खाना खाने के बाद हिचकी आने लगती है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि जब कोई किसी को याद करता है, तो हिचकी आती है। कई बार हिचकी पानी पीने से ठीक हो जाती है, तो कई बार यह लगातार आती रहती है। यदि आपको भी इन दिनों बार-बार हिचकी (persistent hiccups is new symptoms of coronavirus) आने की समस्या परेशान कर रही है, तो इसे भूलकर भी नजरअंदाज ना करें।

कोरोना के मरीजों में अब तक नजर आए ये लक्षण

अब तक डब्लूएचओ (WHO), सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (CDC) और शोध में कोरोना के कई लक्षणों के बारे में बताया जा चुका है। प्रमुख लक्षण (coronavirus ke lakshan) जो अब तक सामने आए हैं, वे हैं बुखार, गले में खराश, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द, पेट की समस्या, त्वचा पर चकत्ते, चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द, डायरिया, उल्टी आना, नाक बहना, स्वाद या गंध में कमी (loss of taste or smell) आदि। इस लिस्ट में लगातार हिचकी आने को भी जोड़ दिया गया है।

कोरोना का नया लक्षण है हिचकी आना

दरअसल, हाल ही में एक अध्ययन अमेरिकन जर्नल ऑफ एमरजेंसी मेडिसिन में प्रकाशित किया गया, जिसमें लगातार हिचकी आने को कोरोना का नया संकेत और लक्षण (Coronavirus Symptoms in hindi) बताया गया है। इसमें एक 62 वर्षीय व्यक्ति के लक्षणों पर गौर किया गया। यह व्यक्ति चार दिनों तक हिचकी आने से परेशान था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके फेफड़ों की जांच की गई। बिना एक्सरसाइज किए ही उसका वजन चार महीनों में कई किलो कम हो गया था।

कोरोना का हुआ टेस्ट

उसमें कोरोना के लक्षण बिल्कुल नजर नहीं आ रह थे, लेकिन हिचकी लगातार आने के कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। कोरोना के कोई अन्य लक्षण जैसे खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर फेफड़ों का एक्स-रे किया गया तो पता चला कि उसके फेफड़े में कुछ असामान्य सा नजर आ रहा है। इसके कारण फेफड़ों को नुकसान पहुंचा, उसमें सूजन और रक्तस्राव दिखा। आगे सीटी स्कैन में क्लियर हुआ कि व्यक्ति के फेफड़ों में इंफ्लेमेशन है, जिसके कारण हिचकी आ सकती है। कोरोना का टेस्ट (Corona test) किया गया तो वो भी पॉजिटिव आया।

शोधकर्ताओं का कहना है कि उस व्यक्ति को कोरोना के कारण ही लगातार हिचकी आ रही थी। वैसे, कोरोना में वजन कम होने की बात अब तक सामने नहीं आई है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह पहला मामला था, जिसमें कोरोना के शुरुआती लक्षणों में हिचकी आने को देखा गया है।

