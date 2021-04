Corona Prevention tips for Kids in Hindi: कोरोनावायरस (Coronavirus) का खतरा एक बार फिर से देश में मंडराने लगा है। कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों (Covid-19 Cases) में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकारें सख्ती से दिशानिर्देशों का पालन करने की जनता से अपील कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ने के कारण कई राज्यों के स्कूल-कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए वाराणसी में रहने वाले छात्र पुष्कर सिंह ने एक खास बैग का निर्माण किया है, जो बच्चों को कोरोना संक्रमण (Corona infection) से बचाएगा। इतना ही नहीं, यह बैग बच्चों के खो जाने पर उसके परिवार और पुलिस की मदद भी करेगा। पुष्कर 11वीं के छात्र हैं। Also Read - यूपी में योगी का फरमान, कोरोना का एक केस मिलने पर 20 मकान होंगे सील-जारी हुआ नया दिशानिर्देश

एंटी कोरोना स्मार्ट बैग बच्चों को देगा कोरोना से सुरक्षा

पुष्कर वाराणसी के आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। उनका कहना है कि कोरोनावायरस के केसेस बढ़ने के कारण एक एंटी कोरोना स्मार्ट बैग का इजाद किया है। यह एक स्कूल बैग की तरह है, जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराने के साथ ही बच्चों के खो जाने पर उन्हें ढूंढने में भी मदद करेगा। यह स्कूल बैग कोरोनावायरस से बचाव (Coronavirus prevention tips) में 2 गज की दूरी बनाने में स्कूल कैंपस और आस-पास के इलाकों को अलर्ट करेगा।” Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना प्रबंधन के लिए 6 से 14 अप्रैल तक चलेगा विशेष अभियान, 'मिशन-मोड' में होगा कोविड रोकथाम का काम

इस डिवाइस बैग में दोनों तरफ (आगे और पीछे) 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हुए हैं। जैसा ही बच्चा बैग को पीठ पर टांगेगा (Corona Prevention tips for Kids) उसमें लगा सेंसर एक्टिव हो जाएगा। सेंसर एक्टिव होते ही आपके दाएं-बाएं दो मीटर के दायरे में आपके नजदीक आने वाले व्यक्ति को देखते ही आलर्म बज उठेगा, इस तरह से आप अलर्ट हो जाएंगे। साथ ही इसमें एक विशेष प्रकार का बार कोड लगा है, जिसमें बच्चे पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर होगा। बच्चे के कहीं भी खो जाने की स्थिति में वह बैग के जरिए आसानी से घर पहुंच सकता है। Also Read - Corona in UP: उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, 24 घंटे में राज्य में मिले 2,600 नए मरीज

एंटी कोरोना स्मार्ट बैग की विशेषताएं

पुष्कर के अनुसार, इस एंटी कोरोना स्मार्ट बैग को तैयार करने में लगभग एक सप्ताह का समय लगा है और इसकी कीमत 1500-2000 के बीच है। इसमें ऑर्डिनो, अल्ट्रासोनिक सेंसर, 3.7 वोल्ट बैटरी, अलार्म, पुस स्विच, बार कोड का इस्तेमाल किया गया है। स्कूल के चेयरमैन विनीत चोपड़ा के अनुसार, ”कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पुष्कर ने यह कमाल का एन्टी कोरोना बैग बनाया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेगा। इसके अलावा, छोटे बच्चों के गुम होने पर भी यह कारगर सिद्ध होगा।

कोरोना के लक्षणों की पहचान के लिए तैयार किया गया खास सेंसर, जानें इसकी खासियत

स्रोत: (IANS Hindi)