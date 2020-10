Second Wave of Corona: कोरोना वायरस महामारी के बारे में बार-बार अटकलें लगायी जा रही हैं कि, सर्दियों का मौसम शुरु होते है यह महामारी और विकराल (Coronavirus in Winter Season) हो सकती है। अब दो देशों ने बयान भी दे दिया है कि उनके क्षेत्र में कोरोना की ‘सेकेंड वेव’ (Second Wave of Coronavirus ) आ सकती है। ये देश हैं ब्रिटेन और पाकिस्तान, जिन्होंने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि सर्दी में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। खतरे को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क ज़रूर पहनें । (Second Wave of Corona) Also Read - जिम जाने से पहले और बाद में फॉलो करेंगे ये 5 टिप्स, तो नहीं रहेगा कोरोना का खतरा

क्या सर्दियों में आ सकती है कोरोना वायरस की दूसरी लहर ?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बयान दिया है कि उनके देश में सर्दियों का मौसम शुरू होने पर कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। जॉनसन ने आशंका जतायी है कि क्रिसमस के आसपास और उसके बाद के समय में भी, कोरोना केसेस में इज़ाफा देखा जा सकता है। बोरिस जॉनसन ने यह बात स्वीकार की है कि देश में लॉकडाउन लगाने के उनके फैसले को लोगों ने नापसंद किया है लेकिन, कोविड-19 से बचने का यही एक तरीका है। जॉनसन के मुताबिक, सर्दियों का मौसम इस बार कठिन होने वाला है। (Second Wave of Corona)

तो, वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कहा है कि 'ठंड के मौसम में कोरोना की सेकेंड वेव उनके देश में आ सकती है। इमरान ने लोगों से मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने और अन्य एहतियात बरतने के लिए कहा है। भारत में भी एक्सपर्ट्स ने कई बार आशंका जतायी है कि ठंड का मौसम शुरू होने के साथ ही भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। (Second Wave of Coronavirus in India)

सावधानी बरतना ही है सुरक्षा का उपाय:

एक्सपर्ट्स के अनुसार कोरोना वायरस के व्यवहार में आए बदलाव से निपटने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। इसीलिए अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए लापरवाही से बचें। इन बातों का ध्यान रखें-

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें

मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें।

किसी भी चीज को छूने के बाद अपने हाथों को पानी और साबुन से साफ करें ।

ऑफिस और काम की जगह पर लोगों से सुरक्षित दूरी बरतें, मास्क पहनकर ही डेस्क पर काम करें।

इस दौरान बाहर की चीज़ें खाने-पीने से बचें।

घर का बना खाना खाएं।

कोरोना वायरस के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें।

