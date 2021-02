Coronavvirus Outbreak in Delhi: देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर इजाफा होते देख लोगों की चिंताएं बढ़ गयी हैं। महाराष्ट्र (Maharashtra), केरल (Kerala) और कर्नाटक (Karnatka) में कोरोना वायरस के मामलों में बहुत अधिक बढ़ोतरी देखी जा रही है जो कि चिंताजनक है। लेकिन, अब राजधानी दिल्ली में भी संक्रमण एक बार फिर बढ़ते हुए दिख रहा है। सोमवार को सामने आए आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है दिल्ली शहर में भी कोरोन संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 दिनों में सबसे ज्यादा संक्रमण रेट (Infection Rate) दर्ज की गयी। जबकि, रविवार की तुलना में 6 नये कंटेनमेंट जोन भी बनाने पड़े हैं। (Coronavirus in Delhi Update in hindi) Also Read - कोरोना के कारण उत्‍तर प्रदेश में अलर्ट, योगी आदित्यनाथ जल्द जारी करेंगे नई गाइडलाइन

अब दिल्ली में भी बढ़ी कोविड-19 संक्रमण की दर !

मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 5 दिनों से तुलना करने पर सोमवार 22 फरवरी को शहर में 18 से 20 हजार कोविड टेस्ट कम किए गए हैं, पर इंफेक्शन की रेट में पिछले 5 दिनों के मुकाबले 0.30 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। जो कि, इन 5 दिनों में सबसे अधिक है। (Coronavirus Outbreak in Delhi) दिल्ली में कोरोना मामलों से जुड़ी इस रिपोर्ट के अनुसार, Also Read - भारत में फिर से बढ़ने लगे कोरोना केसेज, 24 घंटे में 14 हजार से ज्यादा नए मामले दर्ज, कर्नाटक ने बंद किए केरल के 13 एंट्री पॉइंट

सोमवार को दिल्ली में कोविड-19 कटेंनमेंट जोन की संख्या 631 से बढ़ कर 637 तक हो गयी है।

शहर में सोमवार को 42 हजार नमूनों की टेस्टिंग की गई थी, लेकिन इसमें से 0.30 फीसदी नमूने पॉजिटिव निकले।

जबकि, कोरोना के 128 नये मामलों की पुष्टि हुई।

वहीं, रविवार को दिल्ली में 63,813 सैंपल की जांच की गई थी और इसमें से 0.23 पर्सेंट सैंपल पॉजिटिव पाए गए।

क्यों बढ रहे हैं दिल्ली में कोरोना के मामले

एक्सपर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक सहित देश के 7 राज्यों में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखी गयी है। इन मामलों में अचानक से आयी बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही है। कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है इसीलिए, लोगों को एहतियात और सुरक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। Also Read - Covid-19 and Heart Health: कोविड-19 संक्रमण पहुंचाता है स्वस्थ लोगों के दिल को भी नुकसान, स्टडी में हुआ खुलासा

बता दें कि सोमवार को सामने आयी रिपोर्ट में दिल्ली में महामारी से जुड़ी मौजूदा स्थिति के साथ इस बात का भी अंदेशा जताया गया कि आनेवाले समय में दिल्ली शहर में कोरोना संक्रमण की दर और बढ़ सकतीहै। ऐसे में लोगों को सावधान रहना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन भी करते रहना होगा।