Coronavirus New Strain: अमेरिका में अल्बानी की वैड्सवर्थ लेबोरेटरी ने ब्रिटेन में खोजे गए नए अत्यधिक संक्रामक कोविड-19 स्ट्रेन को लेकर शोध करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को न्यूयॉर्क राज्य सरकार ने आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी है। न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ (डीओएच) की गहन-अनुसंधान करने वाली इस लैब वैड्सवर्थ सेंटर ने न्यूयॉर्क में पहचाने गए 3,700 से अधिक वायरस सिक्वेंसेस को देख चुकी है, लेकिन उसे अभी तक किसी भी नमूने में यह वैरिएंट नहीं मिला है। (Coronavirus New Strain in Hindi) Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 10,99,303 अब तक 1,46,476 लोगों की मौत

नये कोरोना वायरस की जांच

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, वैड्सवर्थ और डीओएच ने और नमूने इकट्ठा करने के लिए राज्य के 6 अस्पतालों के साथ एग्रीमेंट किए हैं, साथ ही वह और अस्पतालों के साथ भी एग्रीमेंट करने का काम कर रही है। इसे लेकर गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने कहा, "यदि वैरिएंट यहां है तो मैं उसकी मौजूदगी के बारे में पता लगाना चाहता हूं, क्योंकि उसके यहां होने से समस्या होगी। इसीलिए हम पूरे राज्य के अस्पतालों से संपर्क कर रहे हैं।"

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के विशेषज्ञों के अनुसार, सार्स-कोव-2 वायरस के अब तक कई म्यूटेशन सामने आए हैं, लेकिन उनमें वो वैरिएंट नहीं है, जो यूके में हाल ही में मिला है। इस बीच गवर्नर ने कहा है कि अब तक पूरे न्यूयॉर्क में कोविड-19 वैकसीन के 50 हजार डोज लगाए जा चुके हैं। राज्य को वैक्सीन के 6.3 लाख डोज मिल चुके हैं और अगले सप्ताह 3 लाख डोज और मिलने की उम्मीद है।

क्रिसमस और अन्य उत्सवों के मौके करीब हैं, लिहाजा गर्वनर ने अस्पतालों, नसिर्ंग होम और चिकित्सा कर्मियों से आह्वान किया कि वे नसिर्ंग होम रोगियों और फ्रंट लाइन हेल्थकेयर वर्कर्स को सुरक्षित रखने के लिए छुट्टियों में भी टीकाकरण जारी रखें। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के अनुसार मंगलवार दोपहर तक न्यूयॉर्क राज्य में कोरोनावायरस के कारण 36,717 मौतें हो चुकी थीं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं।

(स्रोत –आईएएनएस/एसडीजे-एसकेपी)