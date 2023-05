End of coronavirus pandemic: मौसमी बीमारियों की तरह जल्द ही खत्म हो जाएगा कोविड, रूसी विशेषज्ञ का दावा

महामारी विज्ञानी और रूस के पूर्व मुख्य सैनिटरी डॉक्टर गेनेडी ओनिशचेंको ने कहा है कि, रोकथाम के सभी उपायों का पालन करने और वैक्सीनेशन अभियान में आयी तेजी को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि मई महीने तक कोरोना वायरस महामारी समाप्त हो सकती है। (End of coronavirus pandemic in Hindi)

End of coronavirus pandemic:कोरोना वायरस महामारी के बारे में एक्सपर्ट्स ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि, जल्द ही कोरोना वायरस महामारी खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि कोविड का ओमिक्रोन स्वरूप दुनियाभर में फैल रहा है और इसे कोरोना वायरस के पिछले स्वरूप डेल्टा स्ट्रेन (Delta Strain) से अधिक गम्भीर माना जा रहा है। हालांकि, इस बीच कई रूसी और डेनिश वैज्ञानिकों ने बयान दिया है कि इसका प्रकोप इस साल मौसमी महामारी की तरह खत्म हो जाएगा। समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार, महामारी विज्ञानी और रूस के पूर्व मुख्य सैनिटरी डॉक्टर गेनेडी ओनिशचेंको ने कहा है कि, रोकथाम के सभी उपायों का पालन करने और वैक्सीनेशन अभियान में आयी तेजी को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि मई महीने तक कोरोना वायरस महामारी समाप्त हो सकती है। (End of coronavirus pandemic in Hindi)

कब खत्म होगी कोरोना वायरस महामारी

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर गेनेडी ओनिशचेंको ने कहा, "हमारे पास मई तक का लंबा समय है.. ऐसे में अगर सभी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं है, तो मई से पहले ही इसकी रफ्तार कम हो जानी चाहिए, या कम से कम यह नियंत्रण में तो आ ही जाना चाहिए।" उन्होंने लोगों से चिंता ना करने की अपील की। डॉक्टर गेनेडी ओनिशचेंको ने कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वायरस के खिलाफ वैक्सीन्स को विकसित किया जा चुका है। बस अब कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

जल्द ही मौसमी बीमारी बन सकता है कोविड संक्रमण

हाल ही में आयी एक रिपोर्ट में रूसी विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष अलेक्जेंडर सगेर्येव ने भी यही बात कही है कि वर्तमान में चिंता का कारण बनी कोविड-19 महामारी साल 2022 में मौसमी महामारी में बदल जाएगी। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि कोविड-19 महामारी फ्लू की तरह मौसमी महामारी में बदल जाएगी। मुझे कहना चाहिए कि मौजूदा हालात 1960 के दशक की तरह दिखते हैं, जब हांगकांग में फ्लू महामारी का बहुत गंभीर प्रभाव था, कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे।"

विशेषज्ञ ने आगे कहा," लेकिन टीके और दवाएं नियत समय में बनाई गईं और हम अब 60 वर्षो से फ्लू के साथ जी रहे हैं और लगभग इसके आदी हो गए हैं। आज कोविड के साथ जो हो रहा है, वह कुछ मायनों में वैसा ही है- एक गंभीर महामारी, भय, टीकों का निर्माण और दवाओं का विकास। यदि अच्छी, विश्वसनीय दवा ली जाए और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, तो हम इस बीमारी को सामान्य फ्लू की तरह देखना शुरू कर देंगे।"न

नया वेरिएंट बनेगा महानारी का अंत

द गार्जियन ने बताया कि इस बीच, डेनमार्क के स्टेट सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य महामारी विज्ञानी टायरा ग्रोव क्रूस ने कहा, "कोविड-19 का ओमिक्रोन वेरिएंट महामारी का अंत ला रहा है और हम दो महीने में अपना सामान्य जीवन वापस पा लेंगे।" शुरुआती अंदेशों के बावजूद कि ओमिक्रोन अपने बढ़े हुए स्तर के कारण महामारी को लंबा खींच सकता है, क्रूस ने कहा कि यह वास्तव में महामारी के अंत का जादू कर सकता है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अगले दो महीनों में संक्रमण कम होना शुरू हो जाएगा और हमें अपना सामान्य जीवन वापस मिल जाएगा।"

स्टेट सीरम इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ओमिक्रोन से संक्रमित लोग डेल्टा से संक्रमण की तुलना में आधी संख्या में अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं।

You may like to read

(आईएएनएस)