उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2,600 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में 11918 सक्रिय केस हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,24,135 सैम्पल की जांच की गई। प्रदेश में अब तक कुल 3,49,22,434 सैम्पल की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 2600 नये मामले आए हैं। प्रदेश में 11,918 कोरोना के एक्टिव मामले में से 6,722 लोग होम आइसोलेशन में हैं। निजी चिकित्सालयों में 287 मरीज इलाज करा रहे हैं, इसके अलावा सरकारी चिकित्सालयों में निशुल्क इलाज करा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 5,99,045 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में सर्विलांस टीम के माध्यम से 1,88,839 क्षेत्रों में 5,15,980 टीम दिवस के माध्यम से 3,16,45,240 घरों के 15,35,51,766 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक आयु वालों का कोविड टीकाकरण 5000 केंद्रों पर किया जा रहा है।

प्रसाद ने कहा, "आप सभी से अपील है कि जो लोग 45 वर्ष से अधिक है वो कोविड सेंटर पर जाकर टीकाकरण अवश्य कराएं, जो लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, वे अपना कोविन पोर्टल पर जाकर प्री-ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, वे स्वयं अपना आधार कार्ड या कोई पहचानपत्र लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, वहां पर मौजूद स्वास्थ्यकर्मी आपका पंजीकरण करके आपका टीकाकरण कर दिया जाएगा। अगर निजी चिकित्सालयों में वैक्सीनेशन कराते हैं तो एक डोज का 250 रुपये भुगतान करना होगा।"

उन्होंने बताया कि 11 लाख से अधिक लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं, जो लोगा दोनों डोज ले चुके हैं, उनमें नहीं के बराबर संक्रमण पाया गया है।

उधर, कोरोना (Coronavirus Latest Update in UP in Hindi) से बचाव के लिए प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। गुरुवार को लखनऊ के गोमतीनगर क्षेत्र में बने फन मॉल को कोविड-19 के नियमों के पालन न करने पर सील कर दिया गया। इसके अलावा समिट बिल्डिंग में माय बार और बर्लिग्टन चौराहा स्थित रे-स्टूडेंट प्रतिष्ठान को भी सील किया गया है।

एसडीएम सदर प्रफुल्ल त्रिपाठी ने बताया कि गोमतीनगर स्थित फन माल के प्रबंधक को 24 घंटे पहले कोविड-19 के पालन किए जाने के संबंध में नोटिस दी गई थी। इसके बाद फन मॉल मैनेजर ने जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि सभी प्रकार के नियमों का पालन करेंगे। आज फिर जब निरीक्षण किया गया, तब मॉल के अंदर किसी भी प्रकार की कोविड-19 पालन करते हुए नहीं पाया गया।

नियमों का उल्लंघन करने पर मॉल को सील करते हुए 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। इसके अलावा माइ बार में भी नियमों के का पालन नहीं हो रहा था, उसे भी सील कर दिया गया है।

