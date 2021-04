UP Corona Cases Today in Hindi: कोरोनावायरस (Coronavirus) ने देश के कई बड़े राज्यों को अपनी चपेट में एक बार फिर से ले लिया है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि के साथ ही उत्तर प्रदेश भी कोरोना से अछूता नहीं रहा है। यहां प्रतिदिन आग की तरह कोरोना के मामले फैलते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस (Coronavirus in Uttar Pradesh) संक्रमण की गति लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुधवार को बीते 24 घंटे में 20,510 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं, 24 घंटे में लखनऊ में सर्वाधिक 5433 मरीज मिले हैं। इसी तरह प्रयागराज में 1702, कानपुर नगर में 1221, वाराणसी में 1585 मरीज मिले हैं। इसके अलावा आज प्रदेश में कुल 68 मौतें भी हुई हैं। Also Read - Corornavirus in India: भारत में बेकाबू कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, 1 दिन में आए करीब 2 लाख केस

24 घंटे में 4,517 लोग हुए कोरोना से ठीक

प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के अनुसार, पिछले 24 घंटे में 4,517 लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाख 11 हजार 835 है। पिछले एक दिन में कुल 2,10,121 सैम्पल की जांच की गई। राज्य में अब तक कुल 3,73,84,344 सैम्पल की जांच की गई है। इसमें 90,000 से अधिक सैम्पलों की जांच आरटीपीसीआर के माध्यम से की गई है।

यूपी में 24 घंटे में आए 20,510 नए कोरोना के मामले

राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 20,510 नए मामले आए हैं। प्रदेश में 1,11,835 कोरोना के एक्टिव मामले में से 97,190 लोग होम आइसोलेशन में हैं। निजी चिकित्सालयों में 1648 लोग तथा शेष मरीज चिकित्सालयों में इलाज भी करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विगत 24 घंटे में 4,517 तथा अब तक 6,22,810 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में सर्विलांस टीम के माध्यम से 2,02,355 क्षेत्रों में 5,33,036 टीम दिवस के माध्यम से 3,22,32,684 घरों के 15,62,12,814 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है।

45 वर्ष से ऊपर वालों का हो रहा है वैक्सीनेशन

राज्य में 45 वर्ष से अधिक आयु वालों का कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक 83,49,009 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गयी तथा पहली डोज लेने वालों में से 13,93,075 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गयी हैं। इस प्रकार कुल 97,42,084 वैक्सीन की डोज लगायी जा चुकी है।

ज्ञात हो कि यूपी में कोरोना की बढ़ती रफ्तार (UP Corona Cases Today in Hindi) थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते सात दिन में रोज करीब दो हजार नए संक्रमित सामने आने से प्रदेश में स्थिति बेहद विकराल होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यादव व कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल जी भी बुधवार को इसके संक्रमण की चपेट आ गए हैं।

स्रोत: (IANS Hindi)