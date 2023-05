WHO ने दी कोरोना वायरस से सावधान रहने की सलाह, कहा खत्म नहीं हुआ है वायरस का खतरा

WHO प्रमुख ने लोगों के उस रवैये के प्रति चेतावनी दी जिसके आधार पर लोग मान बैठे हैं कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रोन काफी कम खतरनाक है और इसने वायरस से उत्पन्न खतरे को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

कोरोना वायरस महामारी के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ( World Health Organization) की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। WHO के, महानिदेशक ट्रेडोस एडनॉम घेब्रेयसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने दुनियाभर के नेताओं को आगाह करते हुए कहा कि,कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, WHO प्रमुख ने लोगों के उस रवैये के प्रति चेतावनी दी जिसके आधार पर लोग मान बैठे हैं कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron Variant काफी कम खतरनाक है और इसने वायरस से उत्पन्न खतरे को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। बता दें कि संस्था की तरफ से यह चेतावनी कुछ यूरोपीय देशों द्वारा रिकॉर्ड नये मामले सामने आने के बाद दी गयी है । (Risk of coronavirus is not over yet)

सावधानी बरतने में ना करें लापरवाही

विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय (जिनेवा) में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, ट्रेडोस ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि, ओमिक्रोन वेरिएंटके कई मामले पिछले एक सप्ताह में दुनिया भर सामने आए हैं इस आधार पर यह मान लेना की बीमारी खत्म हो गयी है यह केवल एक भ्रम साबित हो सकता है। उन्होंने ऐसे में सभी देशों को सावधान रहने की सलाह दी और इस ओर ध्यान देने के लिए भी कहा।

कॉन्फ्रेंस में ट्रडोस ने वैश्विक नेताओं को चेतावनी दी कि विश्व स्तर पर ओमिक्रोन के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के साथ, नए वेरिएंट का उभरने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई, यही वजह है कि ट्रैकिंग (Tracking) और मूल्यांकन करना ज़रूरी है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि, मैं ऐसे कई देशों के बारे में विशेष रूप से चिंतित हूं, जहां वैक्सीनेशन की गति काफी कम है, क्योंकि लोगों को गंभीर बीमारी और मृत्यु का खतरा कई गुना अधिक होता है, यदि वे टीकाकरण नहीं करवाते हैं।

TRENDING NOW

(आईएएनएस)

RECOMMENDED STORIES