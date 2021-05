Coronavirus Infection Risk in Children: कोरोना वायरस महामारी की चपेट में बच्चों के आने की आशंका जताने के बाद अब इसके खतरे की गम्भीरता के बारे में आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं। नीति आयोग की तरफ से कहा गया है कि कोरोना वायरस से लगभग 20 फीसदी बच्चों के संक्रमित होने का ख़तरा है। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने बयान दिया है कि बच्चों में कोरोना इंफेक्शन का खतरा बड़ों की तरह ही है। हाल ही में आईसीएमआर (ICMR) द्वारा किए गए एक अध्ययन के परिणामों के आधार पर डॉ. वीके पॉल (Dr. V.K. Paul) ने कहा है कि, देश में 100 में से 20 बच्चों को कोरोना संक्रमण होने का खतरा है। (Coronavirus Infection Risk in Children in Hindi) Also Read - Corona Vaccine for Children: बच्‍चों को भी जल्‍द लगेगी कोरोना वैक्‍सीन, अगले 10-12 दिन में शुरू हो जाएगा Covaxin का ट्रायल

बच्चों को कैसे रखा जा सकता है संक्रमण से सुरक्षित ?

हालांकि, डॉ. वीके पॉल ने यह भी कहा कि, संक्रमण के खतरे से बच्चों को आसानी से बचाया जा सकता है। इसके लिए कुछ साधारण बातों का ध्यान रखने की ही ज़रूरत है। (Coronavirus Infection Risk in Children) इसीलिए अभिभावक घबराए नहीं और वही सुरक्षा उपाय बच्चों को भी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें जिनका पालन वे खुद करते हैं। जैसे,

बच्चों को बिना मास्क घर से बाहर ना निकलनें दें।

हाथों की साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन पर ध्यान दें।

पार्क और दुकान जैसे भीड़भरे स्थानों पर बच्चों को ले जाने से बचें।

घर का बना सादा और सुपाच्य खाना बच्चों को खिलाएं।

16 दिनों में 19 हजार बच्चे हुए संक्रमित