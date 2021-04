Coronavirus in Maharashtra: महाराष्ट्र राज्य में बुधवार रात से लगाए गए मिनी लॉकडाउन (Lockdown in Maharashtra) के बीच राज्य में कोविड संक्रमण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी सार्वजनिक की गयी हैं। आधिकारिक स्तर पर यह कहा गया है कि, महाराष्ट्र में कोरोना म्यूटेशन के सैम्पल्स मिले हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग (Genome Sequencing) की मदद से यह जानकारी सामने आयी है कि महाराष्ट्र राज्य में कोरोना की गति बहुत खतरनाक रही है और वह पहली की तुलना में अधिक तेज़ी के साथ फैला है। जनवरी 2021 और मार्च 2021 की अवधि के बीच कोविड-19 के 361 सैम्पल्स की जांच की गयी जिसमें से 61 फीसदी सैम्पल्स में डबल म्यूटेशन का पता चला है। (Coronavirus Mutation in Maharashtra in Hindi) Also Read - महाराष्ट्र में आज से लगेगा लॉकडाउन, जानें क्या-क्या रहेगा बंद और किस काम के लिए मिलेगी परमिशन

महाराष्ट्र में कोरोना म्यूटेशन की पुष्टि

मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में कोरोना म्यूटेशन (Coronavirus Mutation in Maharashtra ) को समझने के लिए पुणे में राष्‍ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्‍थान द्वारा 361 कोरोना सैम्पल्स की टेस्टिंग की। इनमें से 61 फीसदी सैम्पल्स में डबल म्यूटेशन देखा गया। लेकिन, एक्सपर्ट्स के अनुसार, इन सैम्पल्स का आकार काफी छोटा था। ऐसे में कम संख्या में सैम्पल्स उपलब्ध होने के कारण स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि म्यूटेशन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। (Coronavirus in Maharashtra)

गौरतलब है कि कोरोना की पहली लहर में भी महाराष्ट्र राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। यह भी कहा जा रहा है कि साल 2020 की लहर की तुलना में सेकेंड वेव (Second Wave of Coronavirus in Maharashtra) के दौरान संक्रमण अधिक तेज़ी से फैला है। वहीं, इस बार कम उम्र के लोग और युवाओं में संक्रमण की दर भी काफी अधिक है। (Covid Infection in younger population)

कोरोना संक्रमण के खिलाफ विशेष रणनीति

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के बीच माइक्रो और मिनी कंटेनमेंट जोन की तरफ खासतौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा की खुराकों का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए।