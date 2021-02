Coronavirus in Maharashtra causes: देश की आर्थिक राजधानी कही जानेवाली मुंबई (Mumbai) और महाराष्ट्र राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस तरीके से कोविड-19 के मामलों (Covid-19 Cases in Maharashtra) में आयी बढ़ोतरी से अब इस बात की संभावना भी बढ़ रही है कि शायद महाराष्ट्र में दोबोरा से पूर्ण लॉकडाउन ( Lockdown in Maharashtra) ना लगा दिया जाए। महााराष्ट्र राज्य के अधिकारियाों ने गुरूवार को बताया कि राज्य में कोरोना के मामले इतनी तेज़ी से बढ़ने के पीछे मुख्य वजह क्या है। गौरतलब है कि बुधवार और गुरुवार को राज्य में कोरोना के 8-8 हजार से ज्यादा नये केसेस सामने आए हैं।( Coronavirus in Maharashtra causes) Also Read - Coronavirus in MP: मध्य प्रदेश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, पर फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा

ये हैं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण

राज्य अधिकारियों के मुताबिक, नागरिकों द्वारा लापरवाही और होम आइसोलेशन के नियमों की अनदेखी करना ही कोरोना संक्रमण के प्रसार की वजह है। ऐसे में एक बार स्थिति सुधरने के बाद दोबारा बिगड़ गयी है और अब राज्य सरकार लॉकडाउन के बारे में विचार कर रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार होम आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ना मानने की लापरवाही बहुत से लोग कर रहे हैं और इस वजह से महाराष्ट्र में कोविड-19 केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। (Coronavirus in Maharashtra causes)

इस विषय पर राज्य अधिकारियों का यही कहना है कि, हम भी बेबस हो चले हैं क्योंकि कोविड-19 इंफेक्टेड लोग ठीक होने और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आवश्यक सावधानी नहीं बरत रहे। इसी तरह यात्रा से वापस आने के बाद होम आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से एक व्यक्ति से दूसरे तक संक्रमण का प्रसार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार और नगर पालिकाएं लगातार लोगों को एहतियात बरतने की अपील कर रही हैं। बीएमसी (BMC) ने लोगों से बिना मास्क पहने घर से निकलने से ना निकलने और सही तरीके से मास्क पहनने की अपील की है ।

Show that you are a responsible Mumbaikar – wear your mask properly. It is only together that we can accomplish #MissionZero#NaToCorona pic.twitter.com/neeUxEhgNF — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) February 25, 2021

महाराष्ट्र में कोरोना के मामले

बता दें, महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 8,702 नए मामले सामने आए, जबकि 3,744 मरीज ठीक हुए। वहीं, गुरुवार को राज्य में कोरोना से 56 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 64,260 हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना के कुल 21,29,821 मामले सामने आ चुके हैं।