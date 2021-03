Coronavirus in India Today Update: भारत में कोरोना वायरस महामारी अब गम्भीर हो चली है। गुुरुवार को कोविड-19 संक्रमण के जो मामले सामने आए वह चिंता बढ़ानेवाले हैं। ताज़ा आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि गुरुवार को भारत में कोरोना वायरस के जो मामले दर्ज हुए हैं वह संख्या दिसंबर 2002 के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि आज सामने आए दैनिक मामले दिसबंर 2020 से मार्च 2021 के बीच सबसे अधिक हैं। सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र (Coronavirus in Maharashtra) में है, क्योंकि इन दैनिक मामलों में से 63.21 फीसदी मामले तो केवल महाराष्ट्र के हैं। फिर, मामलों की बड़ी संख्या केरल और पंजाब से रिपोर्ट की है। Also Read - अभिनेता सतीश कौशिक को हुआ कोविड-19 संक्रमण, रिकवर होने तक रहेंगे होम क्वारंटाइन में



मिली जानकारी के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 35,871 नए मामले दर्ज हुए। जबकि इससे पहले 6 दिसंबर को 36,011 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। जिसके चलते दैनिक मामलों के 79.54 फीसदी मामले केवल इन 5 राज्यों के हैं।

भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े

गुरुवार को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 16,620 नए मामले दर्ज हुए, जो दैनिक मामलों के 63.21 प्रतिशत हैं। इसके बाद केरल में 1,792 और पंजाब में 1,492 नए मामले सामने आए।

इस समय देश में 8 राज्य ऐसे हैं, जहां दैनिक नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा हैं।

वहीं केरल में पिछले एक महीने से मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है।

इसी बीच इन्हीं 24 घंटों में 172 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 1,59,216 तक पहुंच गया है। देश में सक्रिय मामले 2,52,364 हो गए हैं, जो एक दिन पहले से 17,958 ज्यादा हैं।

मौतों के आंकड़ों को लेकर बात करें तो नई मौतों में से 84.88 फीसदी मौतें 5 राज्यों की हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 84 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। इसके बाद पंजाब में 35 और केरल में 13 मौतें हुई हैं।

कोविड-19 गाइडलाइंस और नियमों का पालन करने की अपील

लगातार कोविड मामलों में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उन राज्यों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा है जहां अभी संक्रमण काबू में है। केंद्र ने कहा है कि महामारी अब टियर -2 और 3 शहरों में जा रही है, जो कि गांवों के करीब हैं। लिहाजा कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि 16 राज्यों के 70 जिलों में 1 मार्च से 15 मार्च तक मामलों में 150 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई है।

इस बीच देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव का कार्य भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 16 जनवरी से शुरू हुए सामूहिक टीकाकरण के तहत अब तक देश में 3,71,43,255 कोरोना वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। वहीं बुधवार को एक ही दिन में 14 लाख से ज्यादा डोज दिए गए हैं।

(स्रोत–आईएएनएस, एसडीजे/एएनएम)