live

#Unite2FightCorona#LargestVaccineDrive ➡️ India’s Cumulative #COVID19 Vaccination Coverage nearly 94 Cr (93,99,15,323). ➡️ More than 79.12 Lakh doses administered in last 24 hours.https://t.co/mYAkEE2sVgpic.twitter.com/4fC9cjMsxq — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) October 9, 2021