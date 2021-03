Lockdown in Himachal Pradesh: कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के कारण, हिमाचल प्रदेश सरकार ने होली उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही 4 अप्रैल तक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। इसमें केवल उन कक्षाओं के विद्यार्थियों को छूट दी गई है, जिनकी परीक्षा होने वाली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां एक उच्च-स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। (Coronavirus in Himachal Pradesh in hindi) Also Read - Second Wave in India: अप्रैल के आखिरी सप्ताह में आएगा 'कोविड सेकेंड वेव का पीक', SBI के सर्वे का अनुमान

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय सुविधाओं वाले स्कूलों को अपने छात्रावासों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्हें सभी एसओपी का अनुपालन करना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक और अन्य कर्मचारी संस्थानों में पहले की तरह ही आते रहेंगे।



हिमाचल में इस साल नहीं मनायी जाएगी होली

ठाकुर ने कहा कि कोई भी सरकारी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे और इनडोर कार्यक्रमों के लिए सभाएं अधिकतम 200 तक ही सीमित रहेंगी। नर्सिग और चिकित्सा संस्थान हमेशा की तरह कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मंदिरों में मण्डली और सामुदायिक रसोई पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, भक्तों को मंदिरों में पूजा करने की अनुमति दी जाएगी। (Coronavirus in Himachal Pradesh)

मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का कोई सार्वजनिक उत्सव नहीं होगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घरों पर होली मनाएं।

(स्रोत –आईएएनएस,आरएचए/एएनएम)