राजधानी दिल्‍ली में कोरोनावायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भले ही केजरीवाल सरकार स्थिति को कंट्रोल में होने की बात कह रही हो लेकिन रोजाना आने वाले कोरोना के केस कुछ और ही तस्‍वीर बयां कर रहे हैं। राजधानी में पिछले रविवार को 10 हजार से ज्‍यादा मामले आने के बाद देशभर में हाहाकार मच गया था। लेकिन दिल्‍ली में पिछले 24 घंटों में कोविड के 17,282 नए मामले आए हैं जो अब तक के सबसे ज्यादा हैं। वहीं, कोविड के चलते 24 घंटों में 104 लोगों की मौत हो गई है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 50,736 तक जा पहुंची। Also Read - Lockdown and Night Curfew in Rajasthan: कल से पूरे राजस्‍थान में लागू होगा नाइट कर्फ्यू, शादी में केवल 50 लोगों की अनुमति

दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को 13,468 मामले दर्ज किए गए थे और 81 मौतें हुई थीं। इस बीच, 9,952 लोगों संक्रमण से उबर गए। वायरस से छुटकारा पाने वालों का आंकड़ा अब 705,162 हो गया है। फिर 104 लोगों की मौत हो जाने के बाद मरने वालों की कुल संख्या 11,540 हो गई है। Also Read - उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस हो रहा है बेकाबू, 24 घंटे में मिले 20,510 नए संक्रमित मामले

Also Read - Kadha for Cough Cold: सर्दी, जुकाम, खांसी से नहीं होंगे परेशान, जब पिएंगे ये 4 तरह का आयुर्वेदिक काढ़ा

आज होगी केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और सत्येंद्र जैन की बैठक

दिल्‍ली में कोरोना के मामलों में जबरदस्‍त उछाल देते हुए सरकारी महकमे भी हैरान हैं। खबर है कि पिछले 24 घंटे में 17,282 मामले आने के बाद गुरुवार को मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल अनिल बैजल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ आपात बैठक कर सकते हैं। इस बैठक की मांग खुद सीएम केजरीवाल ने की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, केजरीवाल गुरुवार को सुबह 11 बजे बैजल से मुलाकात करेंगे और फिर दोपहर एक बजे स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। एक्‍सपर्ट ऐसा दावा कर रहे हैं कि जिस स्‍पीड से दिल्‍ली में कोरोना केस बढ़ रहे हैं ऐसे में लॉकडाउन लगना लगभग तय है।