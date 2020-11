Coronavirus Effects on Human Brain: कोरोनावायरस संक्रमण से जुड़ी रिसर्च लगातार चल रही है और नित इस वायरस से जुड़ी नयी जानकारियां सामने आ रही हैं। एक हालिया रिसर्च में भी एक ऐसा ही खुलासा हुआ है जिसने लोगों को चौंका दिया है। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पीड़ित व्यक्ति का दिमाग समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। (Coronavirus Effects on Human Brain) Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 81,37,119 अब तक 1,22,111 लोगों की मौत

दिमाग पर बुरा असर डालता है कोविड-19 संक्रमण

यह रिसर्च लंदन के इंपीरियल कॉलेज में की गयी। जहां, 84,000 से ज्यादा लोगों पर किए गए समीक्षात्मक अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुईं। रिसर्च के दौरान इस बात पर ध्यान दिया गया कि , कोविड-19 के गंभीर मामलों में कोरोनावायरस दिमाग पर किस तरह असर डालता है। इस नये रिसर्च में शोधकर्ताओं ने पाया कि,

कोरोना संक्रमण पीड़ित व्यक्ति के दिमाग पर इतना बुरा असर डालता है कि, उसका दिमाग 10 साल तक बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है।

इस दुष्परिणाम से दिमाग की कार्यप्रणाली कमज़ोर हो जाती है।

वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि, ऐसे लोग जो कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनके दिमाग पर भी कोरोना वायरस का बुरा असर पड़ रहा है।

इसी तरह बिना लक्षण वाले मरीज़ों के दिमाग की कार्य प्रणाली पर भी इसका बुरा असर पड़ता है।