Corona Delhi Update: राजधानी दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी (Coronavirus in Delhi Update) रेट लगातार गिर रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में केवल 655 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि, इस दौरान कोरोनावायरस (Coronavirus in Hindi) के कारण दिल्ली में 23 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। दिल्ली (Delhi) में अभी तक कोरोनावायरस से 10,437 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना के 1000 से कम नए केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "दिल्ली में पूरे देश में सबसे कम पॉजिटिविटी दर है। दिल्ली सरकार के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में इंग्लैंड से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों का भी पता लगाया जा रहा है।"

दिल्ली में पॉजिटिविटी दर 8 महीनों में सबसे कम

दिल्ली में 655 कोरोना के नए केस सामने आए और वहीं पॉजिटिविटी दर 1 प्रतिशत से कम है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 67,115 टेस्ट किए गए। इनमें भी 40 हजार से अधिक टेस्ट आरटी पीसीआर तकनीक से किए गए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी दर लगातार घट रही है और बीते 8 महीनों में यह दर सबसे कम है। दिल्ली में फिलहाल सिर्फ 2625 बेड पर ही मरीज हैं और लगभग 50 प्रतिशत आईसीयू बेड भी अभी उपलब्ध हैं। इससे अलावा अस्पतालों में 16,149 कोरोना बेड अभी भी खाली हैं।

दिल्ली में कोरोनावायरस के ताजा अपडेट ( Corona Delhi Update)

दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान जहां कोरोना के 655 नए मामले सामने (Corona Delhi Update in hindi) आए हैं, वहीं इसी दौरान कोरोना के 988 रोगी स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल 6911 एक्टिव करोना रोगी हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इंग्लैंड में कोरोनावायरस के नए स्वरूप पर जारी दिशा-निर्देश पर कहा कि वैज्ञानिकों के अनुसार, वायरस का यह नया स्वरूप काफी संक्रामक है और तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस समय के साथ अपना स्वरूप बदल सकता है, लेकिन मेरी सभी से यही अपील है कि सावधान रहें और घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क पहनें। अगर हम नियमों का पालन करेंगे, तो हमें वायरस के किसी भी स्वरूप से घबराने की आवश्यकता नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली वासियों के सहयोग की सराहना की और कहा कि दिल्ली वासियों ने पूरी सावधानी से सभी कोरोना नियमों का पालन किया है और यही कारण है कि आज दिल्ली में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है।

स्रोत : (IANS Hindi)