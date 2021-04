Coronavirus Cases Update in India: एक बार फिर से कोरोनावायरस (Coronavirus in India) ने अपना कहर लोगों पर बरपाना शुरू कर दिया है। दिन-प्रतिदिन देश में कोविड-19 (Covid-19 cases) के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस कारण से देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन की स्थिति दोबारा से आ गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 1,26,789 मामले दर्ज किए गए हैं। Also Read - कोविड-19 वैक्सीन की दो डोज बीमारी की गंभीरता से देता है सुरक्षा प्रदान, कोरोना ना होने की गारंटी नहीं

भारत में कोरोना के कुल मामले हुए 1,29,28,574

देश में अब कुल मामलों की संख्या 1,29,28,574 हो गई है। पॉजिटिव मामलों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ते हुए 9 लाख से अधिक हो गई है। इस कारण भारत दुनियाभर में पॉजिटिव मामलों के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गया है। एक दिन में 685 लोगों ने कोरोना की चपेट में आने से अपनी जान गंवा दी, जो 2021 का अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। कोविड से देश में अब तक 1,66,892 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।

महाराष्ट्र है सबसे अधिक प्रभावित राज्य

महाराष्ट्र में कोरोनावायरस (Coronavirus in Maharashtra) का कहर पहले भी जारी था और आज भी वहां तेजी से नए मामले दर्ज हो रहे हैं। इस वजह से देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र है। यहां पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे अधिक 59,907 दैनिक मामले और 322 मौतें दर्ज हुईं हैं। पुणे में सबसे अधिक नए मामले 11,023 दर्ज किए गए हैं। उसके बाद मुंबई में 10,428 मामले दर्ज हुए हैं।

5 राज्य है सबसे ज्यादा प्रभावित (Coronavirus Cases Update in India)

देश में 5 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र (31,73,261), केरल (11,44,594), कर्नाटक (10,33,560), आंध्र प्रदेश (9,10,943) और तमिलनाडु (9,07,124) हैं। पिछले एक दिन में 59,258 कोरोना पीड़ित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 1,18,51,393 हो गई है। वहीं, रिकवरी रेट 91.67 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 12,37,781 नमूनों का परीक्षण होने के बाद अब तक कुल 25,26,77,379 नमूने जांचे जा चुके हैं।

