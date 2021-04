Coronavirus new cases in UP: कोरोना से यूपी (Uttar pradesh Corona Latest) में हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यहां मरीजों के आने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में हॉस्पिटल में बेड की कमी के साथ ऑक्सीजन समाप्त होने के कारण मृतकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 33,214 नए संक्रमित केस भी मिले हैं। लखनऊ में हर रोज की तरह सबसे ज्यादा 5902 नए मरीज मिले हैं। इस संक्रमण से आज 187 लोगों की मौत हो गयी है। Also Read - कमजोर इम्यूनिटी वाले यूं रखें कोरोनावायरस संक्रमण से खुद को बचाकर, पढ़ें एक्सपर्ट के ये सुझाव

यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी में एक दिन पहले दो लाख 25 हजार 269 सैंपल्स की जांच की गई थी। जब तक प्रदेश में 3,88,92,416 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय दो लाख 42 हजार 265 एक्टिव केस हैं। अब तक 6,89,900 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर (Coronavirus new cases in UP in hindi) को देखते हुए अब तक 93,76,419 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं 1769611 लोगों को दूसरी डोज भी दी गई है।

अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि हमको मुख्यमंत्री की तरफ से महाराष्ट्र और दिल्ली से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के साथ उनके लिए 76,000 से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर खोलने के निर्देश हैं। इन सेंटर्स पर प्रवासी मजदूरों में से कोविड लक्षण वाले लोगों को रखा जाएगा।

स्रोत : (IANS Hindi)