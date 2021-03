Coronavirus Cases Update in India in Hindi: देश में एक बार फिर कोरोनावायरस (Coronavirus) बुरी तरह पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 62,714 नए मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले पिछली साल 16 अक्टूबर को इतनी बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ मंत्रालय की रविवार की रिपोर्ट के अनुसार, अब देश में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या 1,19,71,624 हो गई है। इससे पहले शनिवार को देश में 62,258 नए मामले दर्ज हुए थे। 16 मार्च को 24,492 मामले दर्ज होने के बाद से ही देश में नए मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। महज 8 दिन बाद 24 मार्च को ही नए मामलों की संख्या बढ़कर 47,262 हो गए थे। कुछ राज्यों में तो मामलों की संख्या में बहुत बढ़ गई है। Also Read - Amarnath Yatra 2021: अमरनाथ यात्रा के लिए इस दिन शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, दिखानी होगी मेडिकल सर्टिफिकेट, नहीं जा सकेंगे इस उम्र के लोग

महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा

मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र झेल रहा है। वहीं पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि में भी दैनिक मामले बढ़ रहे हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान वायरस ने 312 लोगों की जान भी ली है। दैनिक मौतों के आंकड़ों में भी चिंताजनक वृद्धि हो रही है। अब तक देश में 1,61,552 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सक्रिय मामलों की संख्या (Coronavirus Cases Update in India) भी बढ़कर 4,86,310 हो गई है। इसी अवधि में 28,739 लोगों के ठीक होने के बाद बीमारी से उबरे कुल लोगों की संख्या 1,13,23,762 हो गई है। Also Read - सीरम इंस्टीट्यूट की दूसरी वैक्सीन कोवोवैक्स सितंबर में हो सकती है लॉन्च, अफ्रीकी और यूके वैरिएंट के खिलाफ 89 % है प्रभावी

इस बीच शनिवार को 11,64,915 नमूनों के परीक्षणों के साथ कुल परीक्षणों की संख्या 29,09,50,842 हो गई है। बता दें कि 16 जनवरी को सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद अब 6,02,69,782 कोरोना वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। साथ ही सरकार ने घोषणा कर दी है कि 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। Also Read - कोरोना के केंद्र बने महाराष्ट्र, केरल और पंजाब राज्‍य, सिर्फ इन्‍हीं राज्‍यों में हैं देश के 73.64 प्रतिशत कोरोना के मामले

महाराष्ट्र में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 54 हजार के पार

महाराष्ट्र में राज्य में शनिवार को कोविड-19 की मौत का आंकड़ा 54,000 को पार कर गया। राज्य में आधे लॉकडाउन की तैयारी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य में 166 नई मौतें दर्ज की गईं, कुल मौतों की संख्या बढ़कर 54,073 तक चली गई। राज्य में 36,902 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही, राज्य की रिकवरी दर 87.02 प्रतिशत से गिरकर 86.58 प्रतिशत हो गई, जबकि मृत्युदर 2.02 प्रतिशत रही, एक दिन पहले यह 2.04 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वर्तमान में महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 3,03,475 है। मुंबई में अब तक 20,193 मौतें हो चुकी हैं।

