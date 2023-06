Coronavirus Cases In India Update: भारत में मार्च 2020 के बाद सबसे कम एक्टिव केसेस हुए दर्ज, 12,830 नए मामले आए सामने, 446 लोगों की मौत

ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,667 संक्रमितों के ठीक होने से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,36,55,842 हो गई है। वहीं, भारत की रिकवरी रेट 98.20 प्रतिशत दर्ज की गयी है। (Coronavirus Cases In India Update )

Coronavirus Cases In India Update: कोविड संक्रमण भारत में बीते 24 घंटे में कोरोनावायरस के 12,830 नए मामले सामने आए जबकि 446 लोगों की मौत हुई हैं। ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को साझा किए। मंत्रालय के अनुसार, कोरोनावायरस से हुई नई मौतों से देशभर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,58,186 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक आंकड़ों के मुताबिक,

फिलहाल देश में कोरोनावायरस के कुल 1,59, 272 एक्टिव मामले है जो बीते 247 दिनों में सबसे कम है।

कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले वर्तमान में देश में कोरोना के के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.46 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है।

साथ ही बीते 24 घंटे में देशभर में कुल 11,35,142 टेस्ट किए गए।

भारत ने अब तक 60.83 करोड़ से अधिक परीक्षण किए हैं।

इस बीच, बीते 37 दिनों से 1.18 प्रतिशत की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2 प्रतिशत से कम बनी हुई है।

दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.13 प्रतिशत है, जो बीते 27 दिनों से भी 2 प्रतिशत से नीचे और लगातार 62 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है।

बीते 24 घंटे में कोरोना की 68,04,806 लोगों को वैक्सीन खुराक दी गई है। इसी के साथ, भारत का कोविड टीकाकरण कवरेज रविवार सुबह तक 106.14 करोड़ तक पहुंच गया है।

यह 1,06,01,975 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है।

दुनियाभर में कोरोनावायरस के मामले 24.63 करोड़ से ज्यादा हुए

वहीं, दुनियाभर में कोरोना के मामले बढ़कर 24.63 करोड़ तक पहुंच गए हैं। अब तक इस महामारी से कुल 49.9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं जबकि 6.94 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। रविवार की सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने बताया कि वर्तमान वैश्विक मामले, मरने वालों और टीकाकरण की कुल संख्या क्रमश: 246,367,237, 4,994,637 और 6,947,883,074 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया के सबसे अधिक मामलों और मौतों 45,949,951 और 745,665 के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

बता दें कि, कोरोना संक्रमण के मामले में भारत 34,260,470 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

(आईएएनएस)

