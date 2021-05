Coronavirus Cases in India: बीते 24 घंटे के दौरान देशभर में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। यह पहली बार है जब 1 दिन के अंदर 4 लाख से अधिक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में जहां 4 लाख से अधिक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं इस दौरान 35 सौ से अधिक कोरोना रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देशभर में 24 घंटे के दौरान 4,01,993 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसी दौरान 3523 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 2,99,988 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। ( Coronavirus Cases in India in Hindi) Also Read - Coronavirus New Symptoms: अचानक थकान होना, सांस फूलना और लाल आंखें हैं कोरोना के नए लक्षण, RML के डॉक्‍टर ने किया दावा

एक दिन में 4 लाख संक्रमितों की पहचान

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देशभर में अभी तक 1,91,64,969 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 1,56,84,406 व्यक्ति कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ भी हो गए हैं। नए आंकड़े सामने आने के बाद अब पूरे देश में एक्टिव कोरोना रोगियों की संख्या 32 लाख 68 हजार 710 हो चुकी है। यानी देशभर में 32 लाख से ज्यादा लोग अभी भी कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं। कोरोना के कारण अभी तक पूरे देश में 2,11,853 लोगों ने अपनी जानें गवांई हैं। लगातार नौ दिन तक प्रतिदिन देश में कोरोना के तीन लाख से ज्यादा मामले सामने आए। शनिवार को पहली बार यह आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। ( Coronavirus Cases in India update)

देश में राज्यवर कोरोना के मामले

राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 27,047 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में 375 कोरोना रोगियों की मौत हुई है। इन्ही 24 घंटों में 25,288 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना से 16147 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी तक कुल 1149333 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। दिल्ली में एक दिन में 20 अप्रैल को सबसे अधिक 28395 लोग संक्रमित हुए थे। वहीं गुरुवार को एक दिन में सबसे अधिक 395 कोरोना रोगियों की मौत हुई थी।

वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 62,919 मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 828 लोगों की मौत हो गई।

महाराष्ट्र में संक्रमण के नए मामले गुरुवार की तुलना में कम रहे, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ गई। राज्य में गुरुवार को संक्रमण के जहां 66,159 मामले थे वहीं मृतकों की संख्या 771 थी।

(स्रोत–आईएएनएस,जीसीबी/एएसएन)