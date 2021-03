Coronavirus Cases in India: देश में लगातार दूसरे दिन रविवार को भी कोरोनावायरस के दैनिक मामलों की संख्या ने साल 2021 के उच्चतम स्तर को छुआ। वहीं मरने वालों की संख्या में हुई बढ़ोतरी ने चिंता को और बढ़ा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार रविवार को 25,320 नए मामले दर्ज हुए जो शनिवार के आंकड़ों से 438 ज्यादा थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 161 मौतें हुईं, जो कि पिछले दिन हुईं मौतों की संख्या से 21 ज्यादा है। अब देश में मामलों की कुल संख्या 1,13,59,048 तक बढ़ गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,58,607 हो गई है। (Coronavirus Cases in India in India) Also Read - बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया और अभिनेता आशीष विद्यार्थी को भी पाया गया कोरोना पॉजिटिव, कोविड की चपेट में आए और भी कई सितारे

पंजाब में मिले इस साल के सबसे अधिक दैनिक मामले

नए मामलों में से 67 प्रतिशत मामले केवल दो राज्यों महाराष्ट्र और पंजाब के हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 15,602 मामले और पंजाब में इस साल के अब तक के सबसे ज्यादा 1,515 दैनिक मामले दर्ज हुए। पंजाब में कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉ. राजेश भास्कर ने आईएएनएस को बताया, “इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले हमने अक्टूबर-नवंबर में दर्ज किए थे, जब देश में महामारी की पहली लहर चल रही थी।” Also Read - Air Travel New Guidelines: विमान के अंदर नहीं मानेंगे कोविड प्रोटोकॉल, तो कर दिए जाएंगे डी-बोर्ड, पढ़ें डीजीसीए की ये 8 नई एयर ट्रैवल गाइडलाइंस

देश में संक्रमण का स्तर पिछले साल के दिसंबर में दर्ज हुए मामलों जैसा हो गया है। बहुत कम दिनों में ही इंफेक्शन लेवल 1.55 प्रतिशत से बढ़कर 1.85 हो गया है। वहीं पिछले 4 दिनों में मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी आई है, जो कई हफ्तों से 100 के नीचे दर्ज हो रही थी। पिछले कुछ दिनों को देखें तो शनिवार को 24,882 नए मामले और 140 मौतें, शुक्रवार को 22,885 मामले और 117 मौतें दर्ज हुईं थीं। उससे पहले गुरुवार को 22,854 मामले और 126 मौतें और बुधवार को 17,921 मामले और 133 मौतें दर्ज की गईं थीं। Also Read - UP Corona Cases: उत्तर प्रदेश में दोबारा कोरोनावायरस संक्रमण का बढ़ा संकट, पूरे राज्य में होगी फोकस टेस्टिंग

भारत में कोविड के सक्रिय मामले 2 लाख से ऊपर

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में सक्रिय मामलों की संख्या भी 2 लाख का आंकड़ा पार करके शनिवार को 2,02,022 पर पहुंच गई है, जो अब 2,10,544 हो गई है।

वहीं एक दिन में 16,637 लोगों के ठीक होने के साथ अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 1,09,89,897 हो गई है।

वहीं शनिवार को 8,34,368 नमूनों का परीक्षण होने के बाद अब तक जांचे गए नमूनों की संख्या 22,67,03,641 हो गई है।

महाराष्ट्र, पंजाब के अलावा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने उन राज्यों से भी एहतियात बरतने को कहा है जहां अभी तक स्थिति नियंत्रण में है।

नीति आयोग (स्वास्थ्य) के सदस्य वी.के. पॉल ने पिछले ही हफ्ते कहा था कि महाराष्ट्र की स्थिति चिंताजनक है क्योंकि वहां कई शहरों में सख्त लॉकडाउन लागू करना पड़ रहा है। उन्होंने अन्य राज्यों को लेकर भी चिंता जताई थी। वहीं देश में 16 जनवरी से शुरू हुए सामूहिक टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 2,97,38,409 कोरोना वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं।

(स्रोत–आईएएनएस,एसडीजे-एसकेपी)