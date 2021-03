Coronavirus Cases in India Today in Hindi: भारत में हर दिन कोरोनावायरस के नए मामलों (Coronavirus Cases in India) में वृद्धि दर्ज की जा रही है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोनावायरस महामारी के 68,020 मामले दर्ज (Coronavirus Cases in India last 24 hours in Hindi) हुए हैं, जो इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,20,39,644 हो गए हैं। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, लगातार 19 दिन से बढ़ रहे मामलों के बीच सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5,21,808 हो गई (Coronavirus Cases in India Today) है। वहीं, लोगों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट घटकर 94.32 फीसदी हो गई है। Also Read - दिल्ली में कोरोना दोबारा पसार रहा है पैर, 1,881 नए मामले और 9 की मौत, शहर में कंटोनमेंट जोन की संख्या हुई 1,506

24 घंटे में दर्ज हुए अक्टूबर के बाद से सबसे अधिक मामले

पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 68,020 नए मामले सामने आए हैं, जो वर्ष 2020 अक्टूबर के बाद से सबसे अधिक हैं। एक दिन में मरने वालों की संख्या 291 है, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा अब देश भर में 1,61,843 हो गया है। कोरोनावायरस से ठीक होकर घर जा चुके लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख 55 हजार 993 तक पहुंच गई है, जबकि देश में मृत्यु दर 1.34 प्रतिशत पर बरकरार है। Also Read - देश में लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा कोरोना का खतरा, 24 घंटों में लगभग 63 हजार नए मामले और 312 मौतें दर्ज

इन 6 राज्यों में बढ़ रहे हैं तेजी से नए मामले

आईसीएमआर द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ो के अनुसार, रविवार को 9,13,319 नमूनों के परीक्षणों के साथ 28 मार्च तक कुल परीक्षणों की संख्या 24,18,64,161 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, जहां कोरोना के नए मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आदि में भी दैनिक मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। Also Read - Amarnath Yatra 2021: अमरनाथ यात्रा के लिए इस दिन शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, दिखानी होगी मेडिकल सर्टिफिकेट, नहीं जा सकेंगे इस उम्र के लोग

16 जनवरी को देशभर में शुरू हुआ था वैक्सीनेशन कैंपेन

गौरतलब है कि पूरे देश में 16 जनवरी 2021 को सामूहिक टीकाकरण अभियान (Vaccination Campaign) शुरू हुआ था। अब तक 6.05 कोरोना वैक्सीन डोज (Corona Vaccine) लोगों को दिए जा चुके हैं। अच्छी खबर ये है कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। पिछले दिनों ही सरकार ने इसकी घोषणा की है।

स्रोत: (IANS Hindi)