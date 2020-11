Coronavirus Cases in India: देश में बुधवार को कोविड-19 के 44,376 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 92,22,216 हो गई है। यह लगातार 18वां दिन है, जब देश में 50 हजार से कम मामले सामने आए हैं। इससे पहले 7 नवंबर को 50 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में वायरस के कारण हुईं 481 नई मौतों के बाद कुल मृत्यु संख्या 1,34,699 हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 44,47,46 है। (Coronavirus Cases in India) Also Read - मोटापे से ग्रस्त लोगों में COVID-19 होने का खतरा अधिक, जानिए क्यों है ऐसा?

Delhi with 109 deaths reported the maximum number of new fatalities. West Bengal saw a fatality count of 49 followed by Uttar Pradesh with 33 deaths. pic.twitter.com/gurRObF93A

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) November 25, 2020