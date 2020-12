Coronavirus Cases in Delhi: कोरोना वायरस की तीसरी लहर से जूझ रही दिल्ली में राहतभरी ख़बर आ रही है। शहर में कोरोना वायरस के मामले कम होते दिख रहे हैं। वहीं, कोविड-19 संक्रमण की वजह से होने वाली मृत्युदर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि देश के साथ-साथ दिल्ली में भी कोरोना वायरस मामलों मे पिछले कुछ दिनों से लगातार स्थिरता दिखायी दे रही हैं। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स ने अब यह अनुमान लगाना शुरु कर दिया है कि जिस कोरोना वायरस की तीसरी लहर (3rd wave of Coronavirus) ने दिल्ली के लोगों को बीमार बनाया है वह, अब कमज़ोर होने लगी है। (Coronavirus Cases in Delhi update) Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 99,32,548 अब तक 1,49,096 लोगों की मौत

दिल्ली में कम हो रहे हैं कोरोना के सक्रिय मामले

मिली जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण के नये मामलों की कम संख्या और संक्रमण की वजह से होने वाली मृत्यु की दर कम होने से राज्य में डॉक्टरों ने इसे सकारात्मक बताया है। बता दें कि 3 दिसंबर के बाद से दिल्ली में कोविड-19 इंफेक्शन की दर 5 प्रतिशत से नीचे ही बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में, Also Read - Mucormycosis: दिल्ली में कई कोविड-19 मरीज़ों में पाया गया एक दुर्लभ फंगल इंफेक्शन, जा सकती है आंखों की रोशनी

दैनिक स्तर पर सबसे अधिक मामले 11 नवंबर को आए थे। (Coronavirus Cases in Delhi today)

18 नवंबर को 7486 नए मामले आए और 133 लोगों की मौत हुई थी, और यह अब तक एक दिन में कोविड-19 डेथ का सर्वाधिक आंकड़ा है।

वहीं 13 दिसंबर को कोविड-19 संक्रमण के कारण 33 लोगों की मृत्यु हुई। यह आंकडा 21 सितंबर के बाद सबसे कम पाया गाया, जहां 32 लोगों की कोविड-19 से मृत्यु हुई थी।

गौरतलब है कि, कुछ दिन पहले ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बयान दिया था कि दिल्ली में अब तक की सबसे कम मृत्यु दर 1.6 फीसदी है, जबकि अहमदाबाद में यह 4 प्रतिशत , मुंबई में 3.8 फीसदी, कोलकाता में 2 फीसदी और चेन्नई में 1.8 फीसदी रही है। इंफेक्शन की पॉजिटिविटी रेट में आयी कमी के बाद सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली एक विजेता के तौर पर उभरी है। (Covid-19 Death Rate in Indian Metro Cities) Also Read - Mahira Khan News: पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान कोरोना से हुईं संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट

भारत में कोविड के कुल मामले 99,32,547 तक पहुंचे

भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 26,382 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या बढ़ कर 99,32,547 हो गई। इसी दौरान देश में कोविड-19 से 387 और लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 1,44,096 पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परियाण कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को ये आंकड़े जारी किए। अभी तक देश में 94,56,449 मरीज ठीक हो चुके हैं जिसमें पिछले 24 घंटों में 33,813 मरीज शामिल हैं। देश में फिलहाल 3,32,002 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। रिकवरी रेट 95.21 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.45 फीसदी है। (Coronavirus Cases in India)

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के मुताबिक, देश में एक दिन में 10,85,625 नमूनों की जांच की गई, जिसके बाद कुल नमूनों की जांच की संख्या 15,66,46,280 हो गई।

सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अब तक कोरोनावायरस के 18,86,807 मामले दर्ज हो चुके हैं। देश में कुल मामलों में से 72 फीसदी 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं जिनमें केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल है।

(Inputs: IANS)