राजधानी दिल्ली (Delhi Corona Cases last 24 hours) भी एक बार फिर कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus pandemic) की चपेट में आ गई है और हर दिन कोरोना के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली (Delhi corona news) में कोरोना के 13,500 नए मामले सामने आए हैं, जो की कोरोना महामारी आने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली सरकार के अनुसार, इससे पहले 11 नवंबर 2020 को सबसे ज्यादा 8,500 मामले दर्ज किये गये थे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली ने पिछले एक साल में कोविड-19 की तीन लहरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन यह चौथी लहर काफी खतरनाक है। मैं सभी नागरिकों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करूंगा। मैं निजी अस्पतालों से भी अनुरोध करूंगा कि वे इस आपातकालीन स्थिति में दिल्ली सरकार के साथ सहयोग करें और कोविड -19 रोगियों के लिए बेड क्षमता बढ़ाएं।"

सोमवार को दिल्ली में 11,491 नए मामले दर्ज किए गये थे, जबकि रविवार को 10,774 नए मामले (Delhi Corona Cases last 24 hours in hindi) आए हुए थे, इसी के साथ पहली बार दिल्ली में 10,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आए थे। 9 अप्रैल को 8,521 नए मामले सामने आए थे। सोमवार को दिल्ली सरकार ने कहा, सभी सरकारी अस्पतालों में 5,000 से अधिक बेड बढ़ाए गए हैं। सरकार ने कम से कम 14 बड़े निजी अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल में बदल दिया है और अस्पताल के अधिकारियों को गैर-कोविड रोगियों को भर्ती नहीं करने के लिए निर्देश दिया है।

स्रोत : (IANS Hindi)