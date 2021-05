Coronavirus and Children: कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के बारे में एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि, यह लहर बच्चों के लिए अधिक घातक और हानिकारक हो सकती है। वहीं, दूसरी लहर के दौरान भी बच्चों में संक्रमण के कई मामले देखने को मिले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक बैठक का आयोजन किया। इस मीटिंग में बाल रोग विशेषज्ञों के साथ कोविड टास्क फोर्स की टीम ने चर्चा की। मीटिंग के दौरान बच्चों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के उपायों पर चर्चा की गयी। चर्चा सत्र के बाद एक्सपर्ट्स ने 3 प्रमुख सुझाव दिए जिनकी मदद से बच्चों को कोविड-19 संक्रमण की थर्ड वेव के दौरान सेफ रखने में मदद हो सकेगी। (Coronavirus and Children in Hindi) Also Read - Black Fungus in Maharashtra: महाराष्ट्र में होगा ब्लैक फंगस का मुफ्त इलाज, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान

क्या है महाराष्ट्र सरकार का 1,2,3 प्लान ?

गौरतलब है कि महाराष्ट्र राज्य में बच्चों के लिए विशेष कोविड टास्क फोर्स बनायी गयी है। इस टीम की आगुवाई करने वाले डॉ. सुहास प्रभु ने रविवार को मीटिंग में पीडियाट्रिशियन्स का मार्गदर्शन किया और कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए रणनीति तैयार की।इस रणनीति के अनुसार, Also Read - Drive-in Vaccination Mumbai :महाराष्ट्र सरकार और BMC का बड़ा फैसला, अब, मुंबई के हर ज़ोन में बनेंगे ड्राइव-इन कोविड वैक्सीनेशन सेंटर

कोविड संक्रमित बच्चों का इलाज 3 श्रेणियों के आधार पर किया जाएगा। जिसमें, हल्के, मध्यम और गम्भीर लक्षणों के आधार पर श्रेणियां बनायी जाएंगी।

बच्चों में कोविड के लक्षणों की गम्भीरता समझने के लिए माता-पिता का मार्गदर्शन किया जाएगा।

को-मॉर्बिड यानि कोविड-19 के सहरोगों से पीड़ित बच्चों का इलाज कैसे किया जाएगा, इस बारे में भी विशेष प्लान तैयार करने के आदेश दिए गए हैं।

90 फीसदी बच्चों में नहीं दिखते लक्षण