Corona Vaccination in UP in Hindi: देश में एक बार फिर से कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। इसके कारण पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 35,871 नए मामले दर्ज हुए। पिछले साल 6 दिसंबर को 36,011 नए मामले सामने आए थे। 79.54 फीसदी मामले केवल इन 5 राज्यों के हैं। इस तरह गुरुवार को कोरोनावायरस के दिसंबर के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा दैनिक मामले दर्ज हुए। इन दैनिक मामलों में से 63.21 फीसदी मामले तो सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद मामलों की बड़ी संख्या केरल और पंजाब की है। दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले अधिक ना बढ़ें, इसके लिए कोरोना वैक्सीन देने की योजना पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। Also Read - Coronavirus in India: पिछले 100 दिनों में सबसे अधिक कोविड मामले आए सामने, 63 फीसदी केसेस केवल महाराष्ट्र में मिले

होली के त्योहार में बढ़ सकते हैं कोरोना केसेज

महीने के आखिर में पड़ने वाले होली के त्योहार के समय कोविड-19 मामलों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण करने की योजना बना रही है। योगी सरकार ने इस मामले में मंजूरी के लिए अपना प्रस्ताव केंद्र को भेज रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि महामारी को रोकने के लिए राज्य ने बढ़िया रणनीति बनाते हुए काम किया, जिसके कारण यहां पर रिकवरी रेट ज्यादा और मृत्यु दर कम रही। Also Read - Section 144 imposed in Noida: कोरोना के कारण नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, जानिए किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

हर्ड इम्युनिटी के लिए उप्र में 30% लोगों का करना होगा टीकाकरण

केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि 18 से 45 आयु वर्ग के उन युवाओं को भी कोविड-19 वैक्सीन लेने की अनुमति देनी चाहिए, खासकर जिन्हें टाइप-1 डायबिटीज, उच्च रक्तचाप की समस्या या दिल की बीमारी हो। साथ ही ऑटो-इम्यून बीमारियों वाले रोगियों का भी टीकाकरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में सरकार शिक्षकों और बैंकिंग कर्मचारियों जैसे पेशेवरों को भी टीकाकरण में शामिल करने पर विचार कर रही है। बता दें कि हर्ड इम्युनिटी (Herd Immunity) के लिए उप्र को अपनी 22.79 करोड़ आबादी में से 30 प्रतिशत लोगों का टीकाकरण करना होगा, जो कि लगभग 6.8 करोड़ है। वहीं राज्य में अब तक करीब 34 लाख लोगों को टीकाकरण (Corona Vaccination in UP in Hindi) किया गया है, जो कि तय किए गए लक्ष्य का लगभग 5 प्रतिशत है। Also Read - कोरोना नियंत्रण के लिए PM मोदी का मुख्यमंत्रियों को आदेश, 'सेकेंड पीक' को काबू में करने के लिए उठाएं ज़रूरी कदम

Coronavirus in India: पिछले 100 दिनों में सबसे अधिक कोविड मामले आए सामने, 63 फीसदी केसेस केवल महाराष्ट्र में मिले

स्रोत: (IANS Hindi)