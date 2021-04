देशभर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से सरकार कोविड की रोकथाम के लिए लगातार एहतियाती कदम उठा रही है। कोरोना वैक्‍सीनेशन सेंटरों में प्राइवेट अस्‍पतालों और क्लिनिक को शामिल करने के बाद अब मोदी सरकार कोविड टीकाकारण का दायरा बढ़ाने के लिए पब्लिक व प्राइवेट वर्कप्‍लेस को भी कोरोना वैक्‍सीनेशन सेंटर (COVID-19 vaccination at public, private workplaces) में शामिल कर रही है। ताकि 45 या इससे अधिक उम्र के लोगों को जल्‍द से जल्‍द वैक्‍सीन लगे और उसके बाद सरकार अगले चरण में युवाओं को भी शामिल करने पर विचार कर पाए। केंद्र सरकार के अनुसार वो सभी पब्लिक और प्राइवेट अस्‍पताल खुद को वैक्‍सीनेशन सेंटर के रूप में रजिस्‍टर्ड कर सकते हैं जिनके वर्कप्‍लेस में 45 या इससे अधिक उम्र के कम से कम 100 कर्मचारी काम (Inoculations in any office with 100 recipients of 45 and above) रहे हों। Also Read - कोविड-19 वैक्सीन की दो डोज बीमारी की गंभीरता से देता है सुरक्षा प्रदान, कोरोना ना होने की गारंटी नहीं

केंद्रीय हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री के अनुसार जिन वर्कप्‍लेस में 45 या इससे अधिक के लोगों को वैक्‍सीन लगेगी उन्‍हें नजदीकी वैक्‍सीनेशन सेंटर के साथ लिंक कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू होगी। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भुषण ने दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हुए एक नोट में कहा है "कोरोना वैक्‍सीन को जल्‍द से जल्‍द लोगों तक पहुंचाने के लिए ही पब्लिक और प्राइवेट वर्कप्‍लेस को वैक्‍सीनेशन सेंटर के साथ लिंक किया जा रहा है। ताकि लोगों को जल्‍द से जल्‍द कोरोना वैक्‍सीन लगे और भारत कोरोना मुक्‍त हो सकें। लेकिन यह नियम सिर्फ उन सरकारी, प्राइवेट और पब्लिश वर्कप्‍लेस के लिए होगा जहां 45 साल की उम्र से अधिक कम से कम 100 कर्मचारी काम कर रहे हों।"

ऑफिस ऐसे होंगे रजिस्‍टर्ड (How Private/Public office can registered for vaccination centre)

सरकारी ऑफिस को एक सरकारी वैक्‍सीनेश सेंटर और एक प्राइवेट/पब्लिक ऑफिस को एक प्राइवेट वैक्‍सीनेश सेंटर के साथ लिंक किया जाएगा। 45 साल से ऊपर के जो भी लोग वैक्‍सीन लगाना चाहते हैं उन्‍हें वैक्‍सीन लगाने से पहले Co-WIN पर रजिस्‍ट्रेशन करना होगा। जिला प्रशासन टीकाकरण की प्रक्रिया के दौरान पूरा सहयोग देगा और किसी तरह की समस्‍या आने पर उसका हल निकालेगा। एक बार जब कोई सरकारी/प्राइवेट ऑफिस सेशन प्‍लैन कर लेगा और उसके कर्मचारी Co-WIN पर रजिस्‍ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद वो वर्कप्‍लेस Co-WIN पर वैक्‍सीनेशन सेंटर के रूप में दिखने लगेगा। वैक्‍सीन लगाने के लिए लोकेशन डालना भी अनिवार्य होगा। जब टीका लग जाएगा उसके बाद किसी तरह का साइट इफेक्‍ट तो रही हो रहा है यह देखने के लिए प्राप्तकर्ताओं को 30 मिनट के लिए इंतजार कराया जा सकता है।