आगामी सोमवार यानि कि 1 मार्च से देशभर में कोरोना वैक्‍सीनेशन का दूसरे चरण शुरू होने वाला है। अभियान के दूसरे फेज में केंद्र सरकार ने हेल्‍थ वर्कर्स के अलावा कुछ विशेष प्रकार के आम लोगों को भी शामिल किया है। इस बार 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों (जिन्‍हें कोमोरबिडिटी है) को भी वैक्‍सीन लगाई जाएगी। इस बार सरकार ने वैक्‍सीनेशन केंद्रों के लिए सरकारी अस्‍पतालों के साथ-साथ भारी संख्‍या में प्राइवेट अस्‍पतालों (Private Hospitals for Covid-19 in hindi) को भी शामिल किया है। केंद्र सरकार ने देशभर से करीब 7,936 प्राइवेट अस्‍पताgaलों को चुना है जहां कोरोना वैक्‍सीन दी जाएगी। अगर राजधानी दिल्‍ली की बात करें तो यहां पूरे 56 प्राइवेट अस्‍पताल ऐसे हैं जहां कोरोना की डोज (Private Hospitals for Covid-19 in delhi) दी जाएगी। जिसमें सर गंगाराम अस्‍पताल, सेंटर फॉर साइट, स्‍माइल डेंटल क्लिनिक, मेदांता मेडिसिटी, श्री बालाजी एक्‍शन मेडिकल इंस्‍टीट्यूट और महाराजा अग्रसेन मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल जैसे अस्‍पताल शामिल हैं। Also Read - स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा- "सिर्फ इन 7 राज्यों में हैं कोरोना के 89.5% नए मामले"

दिल्‍ली के इन 56 अस्‍पतालों में लगेगी कोरोना वैक्‍सीन

भारती आई फाउंडेशन (Central Delhi) महेश अस्पताल (East Delhi) शॉर्प दृष्टि सेंटर (East Delhi) लाइफ लाइन डेंटल केयर (East Delhi) डॉ गोल्स आई सेंटर (East Delhi) डॉ श्रॉफ्स चैरिटी आई हॉस्पिटल (New Delhi) Nks अस्पताल A Unit Of Bram Health Care Pvt Ltd) (New Delhi) Rlkc अस्पताल मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट (New Delhi) डॉ कापर्स द हीलिंग टच आई एंड मैटरनिटी सेंटर (New Delhi) पार्क अस्‍पताल A Unit Of Park Medi World Pvt Ltd (New Delhi) मेट्रो अस्पताल और हृदय संस्थान (New Delhi) Oncoplus.Hospital123 (New Delhi) कुकरेजा हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (New Delhi) सेंटर फॉर साइट सफदरजंग एन्क्लेव (New Delhi) सहगल नर्सिंग होम (New Delhi) सोनिया अस्पताल (New Delhi) अर्दंत गणपति अस्पताल (New Delhi) सूर्य किरण अस्पताल प्रा लिमिटेड (New Delhi) स्वस्तिक अस्पताल नजफगढ़ (New Delhi) विसेटेक नेत्र केंद्र (New Delhi) तारक हॉस्पिटल्स इंडिया प्रा लिमिटेड (New Delhi) सर गंगा राम अस्पताल (New Delhi) हकीम अब्दुल हमीद शताब्दी अस्पताल (New Delhi) समर अस्पताल (New Delhi) आयुष्मान अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं (New Delhi) डॉ नंदा आई केयर सेंटर (New Delhi) सेंटर फॉर साइट द्वारका (New Delhi) महाराजा अग्रसेन अस्पताल द्वारका (New Delhi) साइग्नस Mls सुपरस्पेशलिटी अस्पताल (New Delhi) दृष्टि नेत्र अस्पताल (New Delhi) ग्रोवर मेमोरियल अस्पताल (New Delhi) खन्ना आई सेंटर (New Delhi) मेट्रो अस्पताल और कैंसर संस्थान (New Delhi) मेदांता द मेडिसिटी (New Delhi) कपिल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल (North Delhi) आहूजा लेजर आई सेंटर (North West) महाजन आई सेंटर (North West) मंगलम मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर (North West) महाराजा अग्रसैन मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल (North West) Dcdc हेल्‍थ सर्विसिज प्रा लिमिटेड (North West) आई मंत्रा अस्पताल (North West) दिल्ली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल (North West) सेंटर फॉर स्माइल (डेंटल क्लिनिक एंड इंप्लांट सेंटर) (South Delhi) भारती आई हॉस्पिटल (South Delhi) यूनिवर्सल सेंटर ऑफ हेल्थ साइंसेज (South East Delhi) नेफ्राइन यूनिट डीसीडीसी हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (South West Delhi) Jdar पैथोलॉजी प्रयोगशाला (South West Delhi) करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल (South West Delhi) डॉ लालचंदानी लैब्स लिमिटेड (South West Delhi) स्‍टार्स डेंटल चिकित्‍सा (South West Delhi) आई4यू (South West Delhi) ह्यूमन केयर मेडिकल चेरिटेबल ट्रस्‍ट (South West Delhi) Mgs अस्पताल (West Delhi) Mgs सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (West Delhi) एक्शन कैंसर अस्पताल (West Delhi) श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट (West Delhi)

केंद्र स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार करीब 10,000 प्राइवेट अस्‍पतालों को प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना, करीब 687 अस्‍पतालों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और अन्‍य प्राइवेट अस्‍पतालों को राज्‍य हेल्‍थ इंसोरेंस स्‍कीम के तहत रखा गया है, जहां कोरोना की डोज दी जाएगी। इन अस्‍पतालों में सरकार के नियम और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मरीजों को कोरोना की डोज दी जाएगी।