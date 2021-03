देशभर में 1 अप्रैल से कोरोना वैक्‍सीनेशन अभियान का तीसरा चरण (Corona Vaccine for 45 Years and Above Starts April 1) शुरू होने वाला है। इस बार 45 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्‍सीन लगाने योग्‍य रहेंगे। क्‍योंकि कोविड की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है इसलिए सरकार इस बार ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को वैक्‍सीन लगाने का टारगेट रही है। गौतम बुद्ध नगर प्रसाशन 1 अप्रैल से जिले में 120 वैक्‍सीनेशन बूथ लगाने के साथ ही हर हफ्ते 40,500 लोगों को वैक्‍सीन लगाने का टारगेट रख रहा है। मार्च महीने में नोएडा में केवल 75 वैक्‍सीनेशन बूथ थे और हर हफ्ते 16,000 लोगों को वैक्‍सीन लगी थी। बता दें कि जिले में 45 साल से अधिक उम्र के कुल 162,000 लोगों को वैक्‍सीन लगनी है। Also Read - Coronavirus In India: इन 8 राज्‍यों में कोरोना मचा रहा तबाही, राजधानी दिल्‍ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं मामले

जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई का कहना है कि इस फेज में वैक्‍सीन लगाने के लिए 45 साल के अधिक उम्र के लोगों को कोमोरबिडिटी सर्टिफिकेट (Comorbidity Certificate) की जरूरत नहीं होगी। जबकि दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के अलावा, 45 साल से अधिक उम्र के केवल उन लोगों को वैक्‍सीन लग रही थी जिनके पास कोमोरबिडिटी का सर्टिफिकेट (Comorbidity Certificate) था। 30 मार्च तक, जिले में 73,000 से अधिक लोगों को टीका लगा है, जबकि सरकारी टारगेट 65,048 था। कुल मिलाकर, जिले के लिए टीकाकरण कवरेज 112% था।

मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई का कहना है कि अगर अप्रैल महीने में भी वैक्‍सीन की रफ्तार ऐसी रही तो ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को वैक्‍सीन लग जाएगी। उनका कहना है प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि जो भी वैक्‍सीन लगने योग्‍य हैं वो जल्‍द से जल्‍द टीका लगवाएं।