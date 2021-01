कोरोना की वैक्‍सीन (Corona Vaccine) लगना 16 जनवरी से शुरू हो गया है। इस टीकाकरण अभियान से हर किसी की उम्‍मीदें बढ़ गई हैं। हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री (Health Ministry) के मुताबिक अब तक 3,81,305 लोग कोरोना की वैक्‍सीन ले चुके हैं और 580 लोगों में वैक्‍सीन के साइड इफेक्‍ट (Side Effect Of Vaccine) दिखे हैं। कोरोना की वैक्‍सीन लगवाने से पहले आपको इसे कॉमन और अनकॉमन साइड इफेक्‍ट के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्‍या हैं कोरोना वैक्‍सीन के कॉमन और अनकॉमन साइड इफेक्ट्स- Also Read - कोविड-19 वैक्सीन को लेकर WHO प्रमुख ने दी चेतावनी, कहा- होने वाला है बड़ा नैतिक पतन

वैक्‍सीन के साइड इफेक्ट्स

लगभग हर वैक्‍सीन के कुछ न कुछ साइड इफेक्‍ट होते हैं। इसलिए जब भी कोई मरीज डॉक्‍टर के पास वैक्‍सीन लगाने जाता है तो डॉक्‍टर उसे पहले ही वैक्‍सीन के साइड इफेक्‍ट के बारे में जागरुक कर देता है। इसलिए कोरोना वैक्‍सीन से भी किसी तरह का साइड होना आश्‍चर्य की बात नहीं है।

कोरोना वैक्‍सीन के कॉमन साइड इफेक्ट्स

इंजेक्‍शन लगने वाली जगह पर लाल होना या दर्द होना

बुखार जैसा महसूस होना

शरीर में भारीपन लगना

थकाना होना

सिर में दर्द

ठंड लगना और बेचेनी होना

उल्‍टी होना या ऐसा मन करना

मसल्‍स पेन, बॉडी पेन और जोड़ों में दर्द

नाक का बहना, जुकाम होना

ये लक्षण 10 में से किसी 1 व्‍यक्ति में दिखते हैं।

कोरोना वैक्‍सीन के अनकॉमन साइड इफेक्ट्स

चक्‍कर आना

भूख न लगना

पेट में दर्द होना

हद से ज्‍यादा पसीना आना

स्किन में रैशेज आना या खुजली होना

Covaxin और Covishield कर चुकी हैं फैक्‍टशीट शेयर

Covishield की फैक्‍टशीट- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute Of India) की फैक्टशीट के अनुसार जिन लोगों को ब्‍लड से संबंधित कोई बीमारी है, बुखार है, कोई एलर्जी है या कोई दवा ले रहे हैं तो ऐसे लोगों को कोविशील्‍ड वैक्‍सीन (Covishield Vaccine) लेने से बचना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यू ने भी भारत बायोटेक की तरह कहा कि गर्भवती, गर्भवती होने की प्‍लॉनिंग कर रही म‍हिला और स्‍तनपान कराने वाली महिलाओं को भी वैक्सीन की खुराक नहीं लेनी है। फैक्टशीट में कहा कि अगर आपको बुखार या जुकाम है, तो भी Covishield का टीका न लें। इसके साथ ही वैक्‍सीन लेने वाले व्‍यक्ति की अगर कोई मेडिकल हिस्‍ट्री है तो उस बारे में भी हेल्‍थकेयर प्रोवाइडर को बताएं। सिर्फ यही नहीं, अगर आपने कोरोना के खिलाफ पहले से कोई वैक्सीन ले चुके हैं तो भी आप कोविशील्ड से बचें। साथ ही अगर पहली डोज के बाद कोई एलर्जी हुई तो उन्हें भी वैक्सीन नहीं लेनी होगी।

Covaxin की फैक्‍टशीट- भारत बायोटेक (Bharat Biotech) ने अपनी कोरोना वैक्‍सीन Covaxin की फैक्‍टशीट जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों का इम्‍युन सिस्‍टम कमजोर है या फिर जो लोग दवाओं का सेवन कर रहे हैं वो Covaxin का टीका न लगाएं। साथ ही उन्‍होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति वैक्‍सीन लगाने जाए और उसे किसी तरह की एलर्जी या कोई और हेल्‍थ प्रॉब्‍लम है तो अपने टीकाकरण अधिकारी को इस बारे में जरूर बताए। भारत बायोटेक ने अपनी वेबासाइट पर एक बयान अपलोड कर लोगों को Covaxin वैक्‍सीन के संभावित दुष्प्रभावों की जानकारी दी है। कंपनी के मुताबिक जिन लोगों को एलर्जी की समस्‍या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जो इम्‍युन सिस्‍टम से जुड़ी दवा लेते हैं, ख़ून पतला करने की दवाई लेते हैं, गर्भवती महिलाएं और स्‍तनपान कराने वाली महिलाओं को इस वैक्‍सीन को नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसे लोग कोवैक्‍सीन का टीका लेते हैं तो उन्‍हें गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। जिसके चलते धड़कनों का तेज होना, शरीर में लाल चकत्‍ते पड़ना, सांस लेने में दिक्‍कत और शरीर में सूजन आने की समस्‍या हो सकती है। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है।