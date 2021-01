Dry Run in Kerala for covid vaccine: कोविड टीकाकरण (Corona Vaccination in Kerala) प्रक्रिया के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम, इडुक्की, पलक्कड़ और वायनाड जिलों में ड्राई रन शुरू हो गया है। 4 जिलों में कुल मिलाकर 6 केंद्र में ये ड्राई रन हो रहे हैं, इनमें से 3 केन्द्र तिरुवनंतपुरम में हैं और बाकी 3 जिलों में एक-एक केन्द्र हैं। तिरुवनंतपुरम में ये केंद्र पूजनडू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पेरोरकादा में जिला अस्पताल और निजी क्षेत्र से किम्स अस्पताल में बनाए गए हैं। Also Read - Corona Vaccination: महाराष्ट्र के 4 जिलों में शुरू हुआ कोविड-19 वैक्सीन ड्राई रन, जानें क्या होता है ड्राई रन

इसके अलावा पलक्कड़ जिले के नेनमारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वायनाड के कुरकुनमूल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वायनाड और इडुक्की जिले में वजाहथोप में भी ड्राई रन चल रहे हैं।

प्रत्येक केंद्र पर 25 स्वास्थ्य कार्यकर्ता वास्तविक वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। टीकाकरण का डेटाबेस कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (कोविन) नाम के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया जाएगा।

राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के.के. शैलजा ने मीडिया को बताया कि “ड्राई रन एक तरह का मॉक रन है कि कैसे टीका लिया जाना है और डोज के पहले और बाद के सभी उपाय में प्रशासित किए जाने वाले सभी उपाय क्या हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में वितरण और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम सही है। हम टीकों के वितरण के लिए केंद्र सरकार से एक-दो दिनों के भीतर सूचना आने की उम्मीद कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, “जैसे ही इसकी घोषणा होती है और राज्य को वैक्सीन उपलब्ध कराए जाते हैं, हम काम शुरू कर देंगे क्योंकि राज्य टीकाकरण कराने के लिए तैयार है।”

मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य को हाल ही में 20 बड़े आइस-लाइनेड रेफ्रिजरेटर, 1,800 वैक्सीन कैरियर्स, 100 कोल्ड बॉक्स और 12,000 आइस पैक मिले हैं। एक बार उपयोग में आने वाली 14 लाख सीरिंज भी अभी मिलनी हैं।

ड्राई रन के दौरान तिरुवनंतपुरम के जिला कलेक्टर नवजोत खोसा, वट्टियोरकोवु के विधायक वी.के. प्रशोत और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों पेरारकादा के जिला अस्पताल में मौजूद थे।

