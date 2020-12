Corona Vaccination in India: कोरोना वैक्सीन का एक तरफ जहां सबको बेसब्री से इंतज़ार है वही, भारत में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी ने कोरोना वायरस वैक्सीन लेने के प्रति सावधानी और सतर्कता व्यक्त की है। एक नए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। ‘द जीओक्यूआईआई कोविड-19-द वे फॉरवर्ड’ सर्वेक्षण में लगभग 11,000 उत्तरदाताओं ने भाग लिया और अपनी राय पेश की। इसमें वैक्सीन प्राप्त करने से लेकर कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सरकारी उपायों के बारे में और राष्ट्रव्यापी बंद सहित कई पहलुओं पर लोगों के विचार सामने आए। (Corona Vaccination in India) Also Read - Covid Vaccination Update: यूपी में कोविड टीकाकरण के प्रथम चरण की तैयारियां पूरी, जानिए आपको कब लगेगा टीका

ऐसा है कोरोना वैक्सीन के प्रति भारतीयों का रवैया

इस सर्वे के अनुसार, 53 प्रतिशत आबादी कोविड वैक्सीन (टीका) लेने के बारे में अनिश्चित है।

सर्वेक्षण में सामने आया कि उनमें से 43 प्रतिशत सुनिश्चित नहीं हैं और वैक्सीन की प्रभावशीलता के बारे में एक प्रारंभिक राय रखते हैं, जबकि 10 प्रतिशत वैक्सीन लेने के ही खिलाफ हैं।

सर्वे में शामिल 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वैक्सीन लेने के इच्छुक हैं, और वास्तव में इसका इंतजार कर रहे हैं।

लिंग के आधार पर देखें तो महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक सतर्क नजर आती हैं। जहां 48 प्रतिशत पुरुष आबादी वैक्सीन लेना चाहती है, वहीं 42 महिलाएं वैक्सीन लेना चाहती हैं।

सर्वे में उम्र के साथ, वैक्सीन लेने की इच्छा कम होती दिखाई दी। वयस्क (45-60) और वरिष्ठ (60 प्लस) वैक्सीन लेने के लिए इतने इच्छुक नहीं हैं, जितनी युवा आबादी है। लोगों में वैक्सीन के बाद संभावित जटिलताओं के बारे में चिंता इसका एक कारण हो सकता है।

